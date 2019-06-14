盧秀燕與侯友宜沒挺韓　郭榮振這樣看

台中藍營黑派大老、前“立委”郭榮振。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月14日電（記者 林谷隆）台中藍營黑派大老、前“立委”郭榮振接受中評社訪問表示，台中藍軍地方派系在國民黨初選階段態度比較低調，沒有人站在第一線，公開搖旗吶喊，大甲鎮瀾宮董事長顏清標與韓國瑜、郭台銘都有交情，他的動向才會這麼受到關注。他透露，顏與韓從九合一選舉至今頻繁互動，積極為2020輔選的顏主觀意識認為韓國瑜比較好輔選，所以是傾向挺韓。



郭榮振也提到，去年與韓國瑜合體造勢的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，現在都沒有挺韓動作，兩人不選邊站，也是有預留國民黨初選結果，不排除非韓國瑜出線，為了未來輔選考量，暫時的迴避跟收斂。



郭榮振，1950年出生，曾任兩屆台灣省議員、兩屆“立法委員”、“立法院國防委員會”召委、台中市肉品市場董事長等職。過去馬英九兩次大選，以及胡志強兩次台中市長選舉，郭榮振都擔任台中藍營操盤手，為台中藍營黑派大老。



郭榮振在台中七期的一間咖啡廳接受中評社訪問，他表示，台中紅黑派在國民黨初選階段態度比較低調，沒有人站在第一線，公開搖旗吶喊，多數都是候選人來到台中會妥當接待，做個順水人情擦邊球。郭台銘到台中市，還是走工商系統，聯繫過去市區藍營的基本盤，但是對於地方派系則是比較少互動，比較熟悉是黑派指標大老顏清標。



同為黑派要角的郭榮振表示，顏清標的立場，在私人情誼方面，與郭台銘、韓國瑜都有交情，但從九合一選舉到現在，顏韓互動比較多，去年台中市長選前，黨中央與王金平院長都有派人到顏清標服務處開會，顏當場直接要求韓國瑜來台中站台，結果是對盧秀燕選情大大加分，這些變化顏都看在眼中，基於這些互動，顏這次是比較傾向支持韓。



他提到，顏清標對民進黨蔡英文四年執政作為感到很失望，所以會在這次大選更積極協助，希望2020大選能再次政黨輪替，主觀意識認為韓國瑜比較好輔選，韓代表國民黨參選，重返執政的當選機率比較高，



被視為藍營動員系統的農漁會、水利會，這次初選有特定的支持對象？



曾任台中市肉品市場公司董事長的郭榮振說，台中水利會雖然出借七期空地給韓國瑜舉辦622造勢活動，但水利會長即將改官派，所以態度比較不明確。農會受到全台農會理事長蕭景田、前雲林縣長張榮味影響，比較傾向挺韓國瑜，但是農會與紅黑派是連動關係，在紅黑派大老未表態之前，農會也不會有公開大動作。

