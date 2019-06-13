草蛇灰線伏脈千里　外國勢力策動港版暴動

中評社北京6月13日電／反對派反《逃犯條例》修訂，至昨日終於演變成一場嚴重的暴動。數千名暴徒有預謀有組織有計劃的衝擊下，警方被迫採取行動，確保了立法會的安全以及社會的整體安寧。然而，面對如此嚴峻的安全形勢，面對多名警員因暴力衝擊而嚴重受傷，市民不禁要問，到底是誰在操縱這場嚴重騷亂？



草蛇灰線，伏脈千里。種種證據顯示，以美國為首的外國勢力是幕後元兇。這些勢力早在今年2月已經吹響了反修例的集結號，在這幾個月里，美國、英國、歐盟、加拿大、德國等紛紛通過會見反對派政客、發聲明或官員言論干預香港修例工作，而美國從官方機構到非政府組織各種聲明干涉更是多達40多次，干預之早、力度之大、頻次之密，近年罕見。不僅如此，外國勢力更作出了三方面配合：包括為暴徒提供保護傘、威脅制裁香港並為反對派造勢、利用Facebook、Google配合動員。



昨日觸目驚心的騷亂，以及行動如軍事指揮一般的示威暴徒，一連串的事實都在說明，外國勢力正在操控著一場新的大規模反政府運動。其針對的已經不是修例，而是企圖全面癱瘓政府管治，迫政府就範，從而奪走香港的管治權，全港市民對此必須保持高度警惕。



規模及動員是“佔中”翻版



2014年的非法“佔領”，能夠在短時間內發動如此大型的街頭政治運動抗爭，組織如此大量的物資補給，並且令到各反對派政黨完全聽命於學民思潮和學聯調動指揮，這一切如果沒有外國勢力在背後指揮，根本不可能做到。在“佔領”期間擔任美國國防部顧問的白邦瑞（Michael Pillsbury）在接受訪問時，亦親口承認美國政府有份介入行動，又指美方有份透過美國國家民主基金會（NED）提供數以百萬計的資金，協助香港推動“民主”。大量的證據亦已證明美國是如何介入“佔中”。



而此次反對派發動的反修例事件，論規模及動員力度絕不亞於當年的非法“佔中”。過去數日，在多個網上討論區以及社交群組中，充斥著大量煽動包圍立法會、堵塞主幹道、襲警乃至搶槍的訊息，甚至是製作汽油彈等武器的指南，有的群組人數高達兩萬人之多。前晚開始，示威者開始在灣仔、金鐘等地囤積食水、乾糧等“戰略物資”。從昨日所見，什麼人提供物資、什麼人提供接應、什麼人負責衝鋒、什麼人負責運送……顯然經過“專業人士”的指點與訓練，與一支軍隊別無兩樣。現場數以萬計的示威者，頭盔、工具、兇器等等，裝備之齊全、部署之嚴密，堪稱前所未有，如果沒有巨大的資源投入，何以出現？

