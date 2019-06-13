中國資本市場將迎來9條開放重磅舉措

中評社香港6月13日電／證監會主席易會滿13日在陸家嘴論壇上宣佈，證監會近期將陸續推出一攬子對外開放的務實舉措，包括修訂QFII/RQFII制度、允許合資證券和基金管理公司的境外股東實現“一參一控”等9條。



新華社報道，具體看來，這9條舉措涉及資本市場的諸多方面。一是推動修訂QFII/RQFII制度規則，進一步便利境外機構投資者參與中國資本市場。二是按內外資一致原則，允許合資證券和基金管理公司的境外股東實現“一參一控”。三是合理設置綜合類證券公司控股股東的資質要求，特別是凈資產要求。四是適當考慮外資銀行母行資產規模和業務經驗，放寬外資銀行在華從事證券投資基金託管業務的準入限制。五是全面推開H股“全流通”改革。六是持續加大期貨市場開放力度，擴大特定品種範圍。七是放開外資私募證券投資基金管理人管理的私募產品參與“港股通”交易的限制。八是研究擴大交易所債券市場對外開放，拓展境外機構投資者進入交易所債券市場的渠道。九是研究制定交易所熊貓債管理辦法，更加便利境外機構發債融資。



“在開放過程中，我們將不斷完善風險監測預警機制，做好輸入性風險的防範應對預案，切實維護跨境投融資活動的正常秩序，守住不發生系統性金融風險的底線。”易會滿說。



對於13日正式開板的科創板，易會滿表示各市場參與方特別是投資者要重點關注5個方面的新變化。



“一是發行方式改變後，如何平衡好註冊制與把握上市公司質量這對關係，需要經過市場檢驗，這會是一個大浪淘沙的過程，勢必帶來退市這個‘出口’會更加常態化。”第2個變化關於定價，他指出，市場化定價後，與現有IPO定價機制有本質區別，企業高估值發行的現象可能會增多。



第3個變化是開板初期市場供求不平衡，加之新的交易機制需要適應，不排除出現短期炒作、漲跌幅較大的情形。



“科創企業本身由於技術迭代快、投入週期長、不確定性大等特點，需要投資者理性研判，更加關注信息披露。”易會滿介紹第4個變化。關於第5個變化，他提示，科創板的制度創新在試點初期還需要在實踐中進一步檢驗，有一個逐步磨合的過程，可能引發一些市場風險。



易會滿說：“我們在制度設計時，已經盡最大可能予以評估完善，並做好相應預案。同時將堅持邊試點、邊總結、邊完善的原則，持續優化各項制度安排。”