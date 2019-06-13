A股平穩迎接科創板開板

中評社香港6月13日電／備受關注的科創板13日正式開板。當日A股整體表現平穩。上證綜指盤中2900點失而復得，收盤微幅上漲。深證成指收跌，跌幅也十分微弱。



新華社報道，今日上證綜指以2905.29點小幅低開，早盤一度下行跌破2900點，探至2885.92點後開始震蕩回升，午後摸高2918.42點。尾盤滬指收報2910.74點，較前一交易日漲1.36點，漲幅僅為0.05%。



深證成指未能紅盤報收，不過8951.61點的收盤點位較前一交易日跌3.11點，跌幅僅為0.03%。



創業板指數表現稍好，漲0.40%，以1479.83點報收。中小板指數跌0.11%至5507.18點。



滬深兩市2300多只交易品種收漲，明顯多於下跌數量。不計算ST個股，兩市70多只個股漲停。





大部分行業板塊收漲。印刷、互聯網、摩托車板塊表現較強，漲幅都在2%以上。告跌板塊的跌幅都不足1%，農業、酒店餐飲、機場服務、海運板塊走勢相對較弱。



滬深B指同樣漲跌互現。上證B指漲0.38%至288.74點，深證B指跌0.15%至929.43點。



滬深兩市分別成交1917億元和2580億元，總量較前一交易日有所萎縮。



歷經7個多月籌備，在上海證券交易所設立的科創板13日正式開板。由於市場對此已有預期，當日A股總體表現平穩。