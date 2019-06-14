中評關注：由盛轉衰　這些原因讓賴清德潰敗

除了初選延長改變規則外，賴清德初選落敗競選策略也有問題。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電（記者 洪德諭）民進黨初選民調13日揭曉，蔡英文以平均8.2%打敗賴清德。賴這一路走來，除了民進黨數度改變規則、三度延長初選時程對賴不利；賴3月18日登記參選至今，拋出特赦陳水扁、台灣獨立兩大非主流民意無法擴張支持，也未讓外界看到賴蔡的差異處，又拚不過蔡英文滿手的行政資源，都成為失敗的主因。



民進黨13日召開記者會公布2020初選民調，蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德則是27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



民進黨這次初選，黨中央史無前例的三度延長初選時程，並改變初選規則，首度把手機納入民調，讓蔡英文有充裕時間可以透過行政體系展現政績衝刺民調。手機民調納入更多的年輕人，對於蔡英文也更有利。



在政策主張方面，賴清德3月18日登記時拋出特赦陳水扁、“台灣獨立”兩大主張，在台灣社會仍有分歧。因此初選過程，站出來挺賴的往往都是獨派，無法擴張到更多族群的應援。



在台灣首度有執政者爭取連任被挑戰，賴清德為了讓自己的參選具備正當性，必須耗費許多精力去解釋為何要破除“現任優先”。例如他在6月8日的政見會強調，台灣是民主社會，非世襲帝制應由人民來決定，不過也因過度著重於參選正當性，反而使得在政見方面曝光不足。民眾選擇候選人還是會看端出的“牛肉”，蔡有現成的牛肉，賴只是空談，這樣的打法也成為賴的劣勢。



蔡英文以“賴清德的未來式是就是蔡英文的現在進行式”來攻賴，打得很痛。在延長初選這段時間，行政資源大量灌注為蔡輔選，連美國都有輔選的動作，這些都不是賴所能望其項背。



同時，要取代蔡英文必須要有更突出之處，賴清德屢屢被問到跟蔡英文哪裡不同時，賴僅說“師出同門，功夫下得深淺有分”，頂多再講得強硬一點說“蔡會改變遊戲規則他不會”，但這也無法凸顯出他與蔡的差異。



除了初選規則改變對賴清德不利外，賴清德的競選策略也是失敗的主要原因。