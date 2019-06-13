國家衛健委：將盡快在全國範圍推廣安寧療護

中評社香港6月13日電／記者從國家衛生健康委員會日前召開的例行發佈會上獲悉，已啟動第二批全國安寧療護試點，將盡快把安寧療護在全國全面推開。



新華社報道，國家衛健委老齡健康司司長王海東說，第二批試點擴大到上海全市和北京市西城區等71個市區，範圍大大增加了。以此為契機，國家衛健委將圍繞開展試點調查、建設服務體系、明確服務內容等任務，推動全國安寧療護試點工作紮實開展。



據不完全統計，2018年全國安寧療護服務共服務患者28.3萬人，切實提高了疾病終末期患者的生命質量，建立了和諧的醫患關係，促進了社會文明進步。同時，首批試點地區還積極探索，推動出台了促進安寧療護發展的政策措施，建立完善工作機制，取得一些突破性進展。例如，德陽市率先出台安寧療護按床日付費制度，長春市實施惡性腫瘤等三種生命終末期病人單病種付費制度。



王海東表示，國家衛健委下一步將出台建立完善老年健康服務體系的指導意見，安寧療護將是其中一個重要方面；完善有關進入安寧療護階段的有關標準規範，如專家共識、安寧療護用藥指導等，爭取通過經驗的積累，儘快把安寧療護在全國全面推開。



安寧療護是老年健康服務體系中的重要一環，旨在為疾病終末期或老年患者在臨終前提供全方位的照料和人文關懷。目前，安寧療護在發達國家已經比較普遍，中國在2017年在北京市海淀區、吉林省長春市、上海市普陀區、河南省洛陽市、四川省德陽市開展了第一批全國安寧療護試點工作。



6月10日至16日是老年健康宣傳周，2019老年健康宣傳周的主題是“懂健康知識，做健康老人”。截至2018年底，全國65歲及以上人口達到1.7億，約佔總人口的11.9%。隨著中國人口老齡化進程不斷加速，患有惡性腫瘤、阿爾茲海默病等不可治愈疾病的老年人逐漸增多，對安寧療護服務的需求日益增加。