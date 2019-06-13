中國同亞歐以及世界共享發展機遇

中評社北京6月13日電／在古絲綢之路上，中亞是必經之地，也位於亞歐大陸的核心區域。吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦既是中亞的兩個主要國家，也是最早支持和積極參與“一帶一路”建設的國家。吉、塔兩國是中國的好鄰居、好夥伴、好朋友，發展好中吉、中塔關係，不僅是亞歐大陸繁榮的需要，也是維護世界和平發展的需要。



隨著世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化的深入發展，與機遇並存的是挑戰，國際形勢面臨前所未有的不穩定性和不確定性，這需要各國齊心協力、共同應對。中亞是不容忽視的力量，中國與各國共謀地區發展、共話合作大計，能為區域乃至全球的穩定繁榮注入正能量。



6月12日至16日，習近平主席對吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦進行國事訪問並出席上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議、亞洲相互協作與信任措施會議第五次峰會，可謂正當其時。



發展的中國，對亞歐地區至關重要。杜尚別2號熱電廠的一名員工曾說，“如果有機會，我想當面對習主席說聲謝謝。”隨著“一帶一路”建設的推進，熱電廠二期已經竣工投運了兩年多，這名員工的個人進步與企業發展、國家變化都同中國政府與企業的合作支持呈現正相關。這是中國推動世界發展的一個縮影，也是各國共享中國發展成果的一個縮影。在這個“你中有我，我中有你”的世界，中國不是一花獨放，而是將發展成果惠及各國各地區及其人民。無論對誰來說，這都是百利而無一害的，普通民眾道聲“謝謝”，並非偶然。



發展的中國、繁榮的亞歐，對未來世界至關重要。中國是亞洲的中國，亞洲是世界的亞洲；亞洲好，世界才能好；世界好，亞洲才能好。也要看到，作為世界最具活力和潛力的發展高地，亞洲在全球戰略全局中地位不斷上升的同時，面臨的傳統與非傳統安全威脅仍然存在，而且相關交織。維護地區安定就是促進世界和平，這應該成為各國的普遍共識。從這個意義上說，無論是上海合作組織——世界上幅員最廣、人口最多的綜合性區域合作組織，還是亞洲相互協作與信任措施會議——亞洲覆蓋範圍最大、成員數量最多、代表性最廣的地區安全論壇，通過深化政治、安全、經濟、人文、對外交往等領域合作，鞏固團結互信、促進和平穩定，對於一個安全和更加繁榮的地區與世界，具有基礎性、長遠性的重要意義。



前不久，《習近平談治國理政》第一卷吉爾吉斯文版首發式在比什凱克總統官邸舉行。吉爾吉斯斯坦前總統奧通巴耶娃認為，閱讀這部著作，是了解當代中國的最佳途徑，讀過此書的人就會明白中國的發展不是威脅，而是整個世界的機遇。



這樣的觀點，正被越來越多的有識之士所秉持。中國發展的列車不只是在960多萬平方公里的大地上奔馳，由此生發出的機遇，已經跨越地理的區隔、傳遞到各個角落。中國的機遇，同時也是各國、各國人民的共同機遇。事實最有說服力，它會用更多的細節為此注解。



（來源：人民網）