中評鏡頭：桃園機場露天觀景台欣賞飛機起降

桃園機場正在興建超大型戶外觀景台，可以近距離欣賞飛機起降，航機停放的位置，就在觀景台的正下方。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月14日電（記者 黃文杰）桃園機場每天有超過700架次航機起降，飛機迷為了拍攝飛機起降，只能到南側戰備聯絡道鐵門外，隔著圍牆鐵絲網遠遠地觀賞，未來這些困擾都不見了。桃園機場公司正在興建全台灣最大型戶外觀景台，距離最近的C6或D6停機坪僅25公尺左右，航機停放的位置就在觀景台的正下方，不用望遠鏡，飛機龐然大物就在眼前。



桃園機場公司董事長王明德13日帶著中評社記者，進入正在興建的機場第2航廈擴建區五樓，南北各一座戶外觀景台、室內餐廳飯店，預計年底完工啟用，將成為全台灣最大、距離最近、能夠看到最多飛機的地方。



桃園機場公司指出，二航廈南擴建區觀景台，面對南跑道，面積775平方公尺，能遠眺桃機東南方的舊軍機場、高鐵高架橋、桃園藝文特區及高鐵桃園站附近高樓建築群，天氣晴朗時雪山山脈也盡收眼底，北擴建區的觀景台面積更大，達到825平方公尺，看到整個北跑道，較遠的竹圍漁港彩虹橋、沿海風力發電機及台灣海峽景象也清晰可見。



據指出，目前台北松山機場觀景台，用玻璃區隔停機坪，飛機迷拍攝飛機時容易受到玻璃反光、倒影等干擾，桃機觀景台設計，體恤飛機迷拍照需求，改用類似隱形鐵窗概念的鋼絲電子圍籬，鋼絲之間，留下足夠的縫隙讓鏡頭穿過獵影，再搭配監視器、保全人員以及圍籬下方增設細網目攔阻網等4重安全設施，滿足飛機迷需求，也確保停機坪安全



桃園機場公司表示，機場過去主要功能是接送機，現在配合二航廈擴建工程，南北各新增一處戶外觀景台，未來可以在機場看著自己的親（愛）人搭乘的班機起降，離別或相聚更有感覺，機場也提供更多餐飲消費服務，即使不用進入管制區，也可以花一天在桃園機場遊玩。