中國各級法院將健全多元化糾紛解決機制

中評社香港6月13日電／記者13日從在江西南昌舉行的全國高級法院院長座談會上獲悉，圍繞把非訴訟糾紛解決機制挺在前面的要求，全國各級法院將在黨委政法委領導下，按照“黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障”的總體思路，健全多元化糾紛解決機制，通過加強糾紛源頭治理、綜合治理，為人民群眾提供多種解紛渠道，進一步降低解紛成本。



據新華社報道，最高人民法院表示，各級人民法院要發揮好引領、推動和保障作用，促進在法治軌道上預防和解決矛盾糾紛，對於多元化糾紛解決機制建設，應置於社會治理現代化大局中謀劃和推進，促進矛盾糾紛多渠道化解。



據悉，2018年各級人民法院立案前委派調解案件166.3萬件，調解成功70.6萬件；立案後委託調解案件64.7萬件，調解成功案件35.2萬件；通過特邀調解分流案件約佔一審民商事案件總數的15.3%。



最高人民法院要求，各級法院要深入研究本地區矛盾糾紛類型特點和訴訟態勢，針對勞動爭議、婚姻家庭、道路交通、醫療事故、金融商事等糾紛多發領域，加強與工會、婦聯、共青團、商會、人民銀行、銀保監會等部門的聯動對接，完善類型化糾紛一站式解決機制，形成多方參與、多元共治、多點聯動的訴前解紛合力，推動法院糾紛解決方式由單一審判向社會聯動轉變。



線上調解方面，最高人民法院還將強化法院在線調解平台的應用，全面推動線上多元化糾紛解決平台建設，突破線下平台存在的場所有限、聯動不暢、信息壁壘等問題，推動解紛資源匯聚在線上，實現在線諮詢、在線評估、在線分流、在線調解、在線確認。



此前，四川成都等地法院結合各自實際，開發出“和合智解E調解平台”，浙江溫州法院拓展調解平台建立了“物優E調解中心”，在線調解社區內的物業糾紛、鄰里糾紛。



最高人民法院于去年建成在線調解平台，截至目前，19個省份1659個法院已接入在線調解平台。最高人民法院提出，將加快推進力度，確保實現今年年底前各地法院辦案系統或自建調解平台對接率達到100%，調解員名冊錄入率達到100%，訴前調解案件信息上網率達到100%的目標，真正方便當事人“一網解紛”。