傅健慈答中評：應理性客觀討論修例

示威者占據金鐘一帶主幹道 中評社香港6月14日電（記者 張心怡）香港立法會原定6月12日恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，但大批反修例示威者當日聚集在立法會大樓與政府總部附近發動騷亂，隨後更演變為暴動，令立法會會議無法如期舉行。



香港法學交流基金會秘書長、全國港澳研究會會員傅健慈博士昨日對中評社表示，該事件“有預謀、有組織”，由一些別有用心的人勾結外國勢力，香港市民特別是年輕人萬萬不可上當。他亦呼籲社會各界人士應以客觀理性務實態度去討論修例。



傅健慈認為，12日在香港爆發的激烈衝突事件是一宗“有預謀、有組織”的犯罪案件，由一些別有用心的人勾結外國勢力，利用年輕人的熱血和市民對修例的內容不太了解，顛倒是非黑白、散播恐慌。



傅健慈說，反對派聲稱內地在修例後便可以到香港隨意捉人，修例更會剝奪人權和影響下一代等劣理，鼓吹煽動年輕人以暴力和武器攻擊立法會和警察，給予示威者大量物資支援，包括頭盔、眼罩、飲用水、衛生紙、削尖的針矛、自制盾牌，並在Google map內突顯出救護站和補給站等。



“從媒體照片中可以看到，現場有幾個外國人指揮和支援暴徒，而且他們使用的戰術非常專業，並不在一般學生的知識範圍內。”傅健慈指出，那些幕後黑手真正的目的，是千方百計去阻撓修例，暗助美國打貿易戰，出賣香港的整體利益，並將年輕人當作炮灰，將年輕人送上不歸路。



傅健慈表示，幕後黑手行為卑劣無恥，應予以嚴厲譴責，香港年輕人和市民應該看清楚這些別有用心人的真正面目，不要上當，以免抱憾終生。



傅健慈還提到，香港警察表現出非常克制，因應現場環境的轉變，使用合理最低的武力去防止暴徒衝擊立法會和警察，避免更多人受到傷害，維護法紀，值得表揚。警方必須將幕後黑手抽出，繩之於法，彰顯公義法治。他呼籲，社會各界人士應以客觀理性務實態度去討論修例，反對派議員亦不要再通過“拉布”和破壞議會秩序的方式去阻撓。