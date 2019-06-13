民進黨初選民調　蔡英文年輕族群大勝

民調分析，蔡英文在年輕族群獲得大勝。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月13日電／民進黨今天公布2020初選民調，蔡英文平均35.67%，賴清德27.48%，蔡領先8.2%勝出。蔡陣營進一步分析民調結果發現，蔡英文在年輕族群取得極大優勢，只有在50到59歲這個年齡層小輸給賴清德。



根據民調分析，受訪者各年齡別除50到59歲以微幅差距小輸外，蔡英文都領先賴清德。尤其在年輕階層的優勢相當明顯，其中在20至29歲，更以24.8%大勝。



蔡英文在5份民調中，不但贏過賴清德，也領先無黨籍台北市長柯文哲和國民黨高雄市長韓國瑜。以5份民調平均，蔡英文、韓國瑜、柯文哲的支持度分別為：35.68%、24.51%、22.70%。



民調顯示，在與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲對比方面，蔡僅分別在50到59歲、30到39歲，小輸給韓國瑜、柯文哲；在年輕族群方面大勝韓國瑜，在50歲以上階層大勝柯文哲。



民進黨這次初選共有5個民調單位執行，除民進黨中央黨部外，另委託山水、趨勢、全方位、循證4家民調公司，民調時間6月10日至12日晚上6點到10點，總共完成1萬6051份有效樣本，其中，市話占8056通，手機7995通。

