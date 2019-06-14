中評關注：賴若放掉蔡賴配　還有2024？

賴清德在黨內有資歷豐富、年輕的優勢。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電（記者 洪德諭）民進黨13日中午公布2020初選民調，蔡英文打敗賴清德，將代表民進黨參與2020大選。現年60歲的賴清德雖輸了初選，但以其曾任“國大代表”、“立法委員”、台南市長、“行政院長”，資歷在黨內無能人敵，仍大有可為。但他如果拒絕蔡賴配，手無寸鐵，2024大選也未必就輪到他選。



民進黨13日召開記者會公布2020初選民調，蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德則是27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



觀察民進黨的世代，還活躍在檯面上的大老有“總統府”秘書長陳菊、“行政院長”蘇貞昌等。陳菊擔任過高雄市長、“總統府”秘書長；蘇貞昌則擔任過“立委”、屏東縣長、台北縣長、“行政院長”，資歷都與賴清德相當。不過年齡是他們最大的劣勢，陳菊已69歲，蘇貞昌更高71歲，若2024時兩人分別已經74歲、76歲了。



正在蓄積能量準備接棒的中生代，包括桃園市長鄭文燦、“行政院副院長”陳其邁、基隆市長林右昌、“交通部長”林佳龍、台南市長黃偉哲等人，與賴清德相比，雖然年齡都比賴清德年輕，不過比資歷，陳其邁地方經歷僅擔任過代理的市長，黃偉哲、林右昌尚無“中央”行政機關的歷練，林佳龍則有挑戰連任台中市長戰敗的包袱，鄭文燦雖可如同賴擁有兩屆“直轄市長”的執政經驗，不過再比“中央”行政機關的資歷，賴當過院長，鄭僅當過發言人與新聞局長仍不及賴。



初選結束後，蔡賴配勢將成為下一階段焦點，不過賴清德會出來參加初選，目的無非是想要當頭，面對這個議題，賴清德12日初選結束後露面時，僅把原先準備好的講稿表達完，內容僅呼籲要團結一致支持蔡英文即未多談，在媒體追問之下也未回應。



賴清德的壓力在於，他若拒不出任副手，不排除就被跳過，由鄭文燦補上，2024機會也不會在他這邊了。