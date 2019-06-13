綠初選民調詭譎　周偉航：韓粉灌票約佔1%

周偉航表示，韓粉灌票約佔民進黨2020初選民調的1%。（照片：周偉航臉書） 中評社台北6月13日電／民進黨2020初選民調今天中午公布結果，蔡英文以35.67%比27.48%勝出。輔仁大學哲學系兼任助理教授周偉航今天在其個人臉書《特急件小周的人渣文本》分析表示，這週LINE的韓粉群組猛傳要灌給賴清德。最後從中國國民黨高雄市長韓國瑜的民調落差看來，這種灌票約佔整體1%。沒英就會選柯的，大約4.5%。扣掉這些人，未轉給其他人的3%多，這3%就是唯一支持蔡英文的那些人。



民進黨今天公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，二組數字分別為蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。蔡大幅領先韓國瑜與柯文哲，與先前民調有相當大落差。



以下為周偉航臉書全文：



這週LINE的韓粉群組猛傳要灌給賴清德。最後從韓國瑜的民調落差看來，這種灌票約佔整體1%。



我說過那些沒英就會選柯的，大約4.5%。



扣掉這些人，會投英但對賴就消失，未轉給其他人的3%多，並不是真的消失，我個人的理解，這3%就是唯一支持蔡英文的那些人。



接到電話講說唯一支持蔡英文，民調數字出來就是這種效果。