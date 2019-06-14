蔡初選民調領先韓柯　民調專家王業鼎破解

王業鼎。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨初選民調，從事民調工作23年的TVBS民調總監王業鼎接受中評社訪問時表示，蔡英文有35.67%支持度比起一般民調都來得高，主要的原因恐怕是“樣本偏差”的影響，因這段期間民進黨一直在宣傳要在10日至12日做民調，綠營支持者中途拒訪的比例就會降低，而藍營支持者拒訪比例就會增加，綠營支持者樣本數就可能偏多，因此蔡、賴的支持率顯得較其他人選高。



王業鼎也指出，蔡英文與賴清德差距會拉開，主要是蔡的“辣台妹”形象比較吸引20至39歲的年輕族群，且也納入手機民調，若是他們平常做的市話民調，一般來說都是賴高過蔡。



民進黨中央13日中午在記者會上公布黨內初選對比式民調結果，5家民調公司平均後，蔡英文35.67%，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.7%；前“行政院長”賴清德則是27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。蔡英文小贏賴清德8.2%，將代表民進黨角逐2020爭取連任。



王業鼎，畢業於美國西伊利諾大學大眾傳播學碩士，專長為民意研究、民意調查、媒體民調、趨勢分析、行銷調查等，畢業後回台投入廣告公司行銷領域11年，曾擔任華懋廣告公司業務協理、聯迅行銷顧問公司總經理、李奧貝納廣告公司媒體部及市場調查部總監、奧美廣告公司企畫部研究員等，在1996年投入TVBS工作，從事民調工作23年，現為TVBS民調中心總監、趨勢發展部總監。



王業鼎接受中評社電話訪問時表示，民進黨這次初選民到從上禮拜，或更早就宣布要在10日至12日這幾天做民調，因此當民眾接到電話就知道這是民進黨的初選民調，整個氣氛上會對綠營比較有利。也就是說，“綠營支持者會比較願意回答，中途拒訪的比例會比較低”。



王業鼎說，從整個樣本結構上來看，綠營支持者在民進黨這份民調中所佔的比例，可能會比平常各家單位所做的民調還要高，出現樣本偏差的現象，才顯現出不管是蔡英文或是賴清德的支持比例，都比韓國瑜、柯文哲兩人來得高。



王業鼎向中評社指出，另一個綠營支持者比較願意回答的原因是在問卷題目上，問綠營的題目比較多的話，也會讓綠營支持者比較願意回答，民進黨初選的民調主要就是問蔡英文與賴清德，而“國民黨還有另一強棒郭台銘沒有被納入選項，挺郭的民眾中途拒訪比例就會高一點”。因此綠營支持者樣本數的比例就會比藍的多，而這樣的影響因素放在7月5日至15日的國民黨內初選民調也是相同，屆時藍營支持者的佔比也會比較高。

