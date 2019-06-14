賴支持者質疑民調　民進黨：無作弊情事

針對賴清德支持者質疑民調過程，民進黨經查閱後表示無作弊情事。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電（記者 黃筱筠）民進黨晚間發佈新聞稿指出，關於初選民調期間，一位吳女士在臉書上發文表示接到初選民調電話，但訪問卻三問蔡、韓、柯支持哪一位，在她三次表示唯一支持賴清德後被掛斷電話一事。經調閱相關資料後，是成功樣本，確認無任何作弊情事。



民進黨表示，13日拆封計分完成後，民調委員會隨即召開會議討論本案。經調閱相關資料，吳女士提供的市話號碼確實為本次初選民調的受訪樣本，經查訪問記錄，吳女戶籍在苗栗，唯一支持賴清德候選人，年齡是50－54歲，完全記錄了吳女士的回答，而且是成功樣本，應為受訪者理解有誤，確認無任何作弊情事。



民進黨指出，本次初選競爭激烈，支持者莫不熱情在家顧電話，接通時有時會太過興奮或心急，所以沒有好好聽清楚訪員念題，或是不熟悉初選民調題目或追問規則，經傳播後易造成誤解。因此黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉在初選期間走訪五家執行單位，確認所有訪員皆經過嚴格的訪問訓練，不容許有任何差錯。



民進黨強調，黨中央一向秉持公平、公正、公開的原則辦理選務，更以高規格標準處理本次“總統”初選民調。在收到吳女士陳情後，卓榮泰及羅文嘉皆十分重視，並第一時間致電吳女士關心受訪過程及內容，並要求民調中心加強對訪問品質的控管。本黨非常感謝吳女士對民進黨的關心及愛護，未來民進黨會繼續謹守原則辦理黨務，也希望“總統”初選和平落幕後，所有黨內外同志能團結一致，2020繼續與民進黨站在一起。