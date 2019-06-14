中評關注：蔡贏初選　看看2012的結局

民進黨初選民調細部資料。（中評社） 中評社台北6月14日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選民調，蔡英文以超過8%大幅度領先對手賴清德。蔡甚至也贏了中國國民黨籍高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲，但根據2011年民進黨初選民調結果呈現，當初蔡英文勝過黨內對手許信良、蘇貞昌，也勝過當時國民黨對手馬英九。但2012年大選結果，馬卻打敗蔡。政黨初選民調號召支持者“顧電話”，初選贏他黨對手，大選則未必贏。



民進黨這次初選電話民調從6月10日開始進行到12日，13日上午10點半進行民調資料開封，中午12點半舉行記者會，記者會公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，蔡英文35.67%，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德則是27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



根據民進黨公布的初選民調數字，蔡英文贏過韓國瑜與柯文哲，許多人都覺得不可思議。但細看2012年的初選，當時蔡英文與許信良、蘇貞昌競爭，當時五家民調的平均值，許信良和馬英九對比，12.21%對上51.45%；蔡英文是42.50%對上馬英九35.04%；蘇貞昌是41.15%對上馬英九33.79%。蔡英文在初選民調贏過馬將近7%，但2012年大選得票率則是馬英九51.60%，蔡英文45.63%，蔡輸給馬將近6%。



民進黨初選民調，其他政黨支持者可能不願意回答，降低非民進黨支持者的回答率。也有些非民進黨支持者刻意要擾亂民調，刻意支持相對弱的參選人等。政黨初選民調因素與大選投票來看，因素較複雜，並非只是單純支持誰這麼簡單。



尤其民進黨與候選人都大肆宣傳民調時間，請支持者“顧電話”，在這段時間接到民調電話的人多數知道這是民進黨的初選民調。



這次民進黨初選蔡英文最後會勝出，挺賴的人批評蔡陣營改遊戲規則，加上初選日期一延再延，這都讓賴清德能量一再衰竭。而蔡英文趁著民調拉長的時間，衝網路聲量，美國又大力力挺，最後電話民調，黨內派力大咖又跳出來力挺，蔡有著豐沛資源，相較賴的資源貧乏，蔡要衝刺民調空間大。最後是香港議題，剛好發生在民進黨初選電話民調的時間點，這些都是蔡英文如在初選能夠勝出的因素。

