中評關注：張亞中指國民黨要贏需“大論述”

張亞中。(中評社 資料照) 中評社台北6月14日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020大選提名的孫文學校總校長、台大政治學 系教授張亞中13日晩間以“國民黨如何贏得2020的大選”為題，針對蔡英文在民進初選中大勝賴清德8%獲得爭取連任機會提出看法。張亞中指出，國民黨要贏，除了選出“最強候選人”外，更重要是必須提出可解構或壓倒民進黨大論述的“大論述”。



張亞中表示，“大論述”集中在兩大塊。一是台灣內部治理能力，即執政是否得到民心；一是對外關係的大論述與政策，主要是與大陸與美國的關係如何處理。



他希望在三場“國政願景電視政見會”之外，另舉辦三場“國政”願景和合說明會，讓所有參選人能夠各抒己見，以激盪出能夠面對困境的理念及政策，最後整合大家的理念、政策，形成大論述，並團結在一起，共同支持國民黨的“總統”候選人，為重新啟動“中華民國”在2020年打一場大勝仗。



張亞中指出，在半年多前他就提醒國民黨，國民黨要贏，不可掉進民進黨的大論述中，而必須提出可以解構或壓倒民進黨大論述的大論述。



他分析，2018年民進黨的大敗，是民心與對外關係這二塊都出了問題，但是民進黨有了新說法。在“內部治理”方面，堅持自己的立場原則沒有錯誤，只是改革的成果還沒有出現，希望民眾再給民進黨機會。



在“對外關係”方面，利用習近平談“一國兩制台灣方案”的機會，變臉為“辣台妹”，猛打反對“一國兩制”，並全心倒向美國，將民意導向到對外關係應該“靠美國”還是“靠中國”。



中美貿易戰、科技戰給了蔡英文千載難逢的機會。美國全力打台灣牌，等於是給蔡英文的“靠美國”策略加持。香港的“反送中”事件，更強化了反對“靠中國”的正當性。



專研政治學多年的張亞中指出，選戰的基本邏輯就是不要跟著對手的邏輯走。國民黨目前的“總統”參選人沒有辦法在論述上徹底提出一套全新的論述選擇，還是在民進黨所設定的大論述結構中，跟著民進黨的核心論述在走。



在“內部治理”方面，述今仍然在誰是“庶民”代表、誰能“發展經濟，發大財”、誰比較“愛“中華民國”方面打轉，而沒有在能源、文化、教育、年改等政策方面提出大論述。



在“對外戰略”方面，也只能喊“反“台獨”、“一中各表”，跟著喊“反對一國兩制”、“國防靠美國”或在美中對抗中“” 不選邊站。迄今為止，仍然沒有兩岸或對外的大論述。



他向中評社表示，國民黨要贏得2020年大選，存在著而大困難要克服。一是必須團結；一是必須發展出完全可以克服民進黨論述的大論述。可惜，國民黨目前的分裂正在加大中；更危險的，迄今郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋的政策論述還是在民進黨的大論述中打轉，沒有辦法發展出大論述。



他強調，他參選迄今一直強調“理念、價值、論述”的重要，可是國民黨上上下下一直在忙著吵“誰才是最強的候選人”，在未來由國民黨舉辦的“國政願景說明會”中，也只是蜻蜓點水般談談政策而已。（國民黨提了十二項議題，平均每個議題大約只有四分鐘表述）



他主張，面對2020年大選，國民黨處於劣勢。一是黨內團結有裂痕，一是目前中美對抗與美國強力介入台海的外在環境，對以“親美抗中”為戰略的民進黨是有利的。國民黨如果想贏。“候選人”與“大論述”缺一不可，但如果不能以“大論述”壓制民進黨的論述，要想以“候選人”來贏過現任的蔡英文，是很難的。



他坦率的指出，現在的郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋，及國民黨智庫的政策論述都難打贏民進黨的論述。國民黨想贏，就趕快建立國民黨的“大論述”吧！



張亞中說，這也是他不計個人成敗參選，並另舉辦三場“國政”願景和合說明會的原因，讓所有參選人能夠各抒己見，以激盪出能夠面對困境的理念及政策。最後整合大家的理念、政策，形成大論述，並團結在一起，共同支持國民黨的“總統”候選人，為重新啟動“中華民國”在2020年打一場大勝仗。

