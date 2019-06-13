土外長：美國來信迫不了土耳其放棄S400

中評社香港6月13日電／土耳其外交部長查武什奧盧表示，美國代理國防部長沙納漢就安卡拉購買俄羅斯S-400防空導彈系統的來信不會迫使土方放棄計劃。



衛星新聞消息，土耳其此前表示不會放棄購買S-400防空導彈系統的計劃，並稱首批S-400定於7月份交貨。美國聲稱S-400系統與北約標準不兼容，並多次以制裁相威脅。美國還不止一次地聲稱，如果土耳其向俄方購買S-400，可能推遲或取消向土耳其出口F-35最新式戰鬥機的進程。土耳其是美國F-35型戰鬥機國際項目的參與國之一。土耳其也多次表示，俄S-400系統不會對美國F-35構成威脅。



《外交政策》（Foreign Policy）此前援引6月6日的信件內容報道稱，沙納漢通知安卡拉，在美國學習駕駛F-35的土耳其飛行員應在7月31日前離開該國，將不會接收新飛行員進行學習。



查武什奧盧告訴記者："我們並沒有說我們會購買S-400，我們已經購買了該系統。如果美國對S-400和F-35有所擔憂，那麼我們的建議是建立聯合工作組，讓專家研究這個問題。在收到五角大樓的這些信件之後，土耳其不會拒絕購買S-400系統。我們正準備回復這封信。"



他說，與俄羅斯就S-400問題的聯繫仍在繼續，系統將在指定時間抵達土耳其。他補充說："任何人都無權用最後通牒的語言與土耳其講話。"