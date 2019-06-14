謝坤宏：若選舉大勝吳敦義為何不能續任主席

謝坤宏。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨預訂7月28日召開全黨代表大會，外傳“挺吳派”黨代表準備提案建議刪除黨章“總統”兼任黨主席條文，以使2020若重返執政，黨主席吳敦義得以續繼擔任主席，掌控政局。挺吳的黨中央委員、前“行政院”中部辦公室副執行長謝坤宏接受中評社訪問表示，如果2020國民黨大敗，吳敦義當然自行辭職下台，如果都贏，代表吳領導有方，為何不能續任？



謝坤宏，曾任三屆（17、18、19屆）國民黨中常委、達德高級商工職業學校副校長、台灣青年菁英協會理事長等職，現任儒林文教基金會董事長。



國民黨主席經黨員投票產生，4年一任，吳敦義任期原訂至2021年召開第二十一屆全代會為止，但現行黨章規定，若2020重返執政，“總統”當選人自就任之日起即為黨主席，吳敦義將提早交棒、卸任。



外界質疑是“挺吳派”主導刪除“總統”兼任黨主席的條文，想要在藍營2020重返執政後，讓吳敦義得以續任黨主席掌控政局。



謝坤宏表示，他不認為吳敦義續任黨主席就一定能掌控政局，因為大家都清楚行政資源在“總統”手上，而且藍營“立委”自主性強，尤其區域“立委”地方經營靠實力，未必事事都會聽吳敦義的話。



他指出，何況，刪除“總統”兼任黨主席的條文，並沒有限制“總統”不能兼任黨主席，如果藍營2020重返執政，“總統”還是可以參加2017年黨主席選舉取得勝選，如此有了民意基礎及黨意基礎，不但可以落實以黨輔政，黨政密合的精神，也更能促進黨內團結。



他認為，如果2020國民黨大敗，“總統”、“立委”都輸，吳敦義根本不必人請，就會自行辭職下台負責；如果都贏，代表吳領導有方、運籌帷幄，為何不能續任？如果只勝選一項，不論“總統”贏或“立委”贏，吳沒功勞也有苦勞，相信到時候黨意會決定一切。



他說，如何找回年輕人對國民黨的信賴，才是繼續讓國民黨生存下去的關鍵，絕非黨內少數或單一政要、大老掌握黨務大權就能讓國民黨生存。



謝坤宏表示，雖然近來一直有人討論提案建議刪除2013年修改通過的現行黨章“總統”兼任黨主席的條文規定，但還沒形成正式尋求連署的提案內容。

