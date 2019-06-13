伊朗最高領導人表示無意製造核武器

中評社香港6月13日電／伊朗首都德黑蘭與最高領導人哈梅內伊當地時間13日上午與到訪的日本首相安倍晉三進行會談。哈梅內伊表示：“不製造、不擁有、不使用核武器。也沒有這種意圖。”會談後安倍向媒體透露了上述內容。安倍指出“看到了對於和平的信念。積極評價這是為確保該地區和平穩定的一大進步”。日本首相與哈梅內伊的會談尚屬首次。



共同社消息，在伊朗和美國圍繞伊朗核開發的對立加劇的背景下，此舉意在向對包括軍隊的整個國政擁有強大影響力的哈梅內伊呼籲避免偶發性武力衝突。



安倍稱“儘管在通往緩和緊張的道路上伴隨著困難，但希望為了本地區和世界的和平穩定今後也不斷努力”。安倍稱美國總統特朗普表示“不希望（緊張）升級”，強調對哈梅內伊“關於特朗普有著怎樣的意圖，坦率地講了我的看法”。



據外務省透露，哈梅內伊與發達國家的首腦會談十分罕見，上一次是在2017年2月與瑞典首相洛夫文會談。



安倍在會談中似乎敦促伊朗遵守美國特朗普政府退出的伊朗核協議。意在通過會談尋找美伊雙方對話的契機。



伊朗方面要求停止特朗普政府採取的石油禁運制裁。哈梅內伊批評與美國的談判是“毒藥”。另一方面美方的施壓路線並未改變。



安倍將於13日搭乘政府專機離開伊朗回國。