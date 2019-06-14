廖達琪：蔡英文不排除會以激怒大陸求勝

民進黨2020初選民調抽樣結果。（中評社 資料照） 中評社高雄6月14日電（記者 高易伸）民進黨2020初選蔡英文勝出，中山大學政治學研究所教授廖達琪接受中評社訪問指出，蔡英文要拚連任，只要能“求勝”，任何策略都有可能上演，包含激怒中國大陸，因求勝是執政黨唯一的目標。其實蔡政府已越走越剛硬。如果大陸受不了，要採取較激進的方式，蔡英文就能更準確的瞄準連任。



民進黨2020初選蔡英文大勝賴清德8.2%，外界好奇蔡何以在短時間內縮小差距並擊敗對手？廖達琪向中評社指出，民進黨中央更動初選民調抽樣方式，採市話、手機各半，然手機抽樣誤差及不穩定度遠比市話高。手機納入抽樣也較能觸及年輕族群，遊戲規則註定凸顯蔡英文優勢。



民進黨2020初選民調昨日公布結果，蔡英文以35.67%勝出，賴清德獲27.48%支持，蔡勝賴8.2%，蔡將代表民進黨爭取2020連任。



廖達琪向中評社表示，從資料分析，國民黨高雄市長韓國瑜在年輕人的群體支持度不高，遠低於無黨籍台北市長柯文哲。再加上香港事件，蔡英文有執政優勢，表述、議題掌握度及能見度有助凝聚年輕人，以及初選期間民進黨動用所有資源催促支持者在家等民調電話。這些都可以解讀為何蔡英文可以很穩定的在33至35%，而賴清德卻落到第二或三名。對於這樣的民調結果“完全不意外”。



廖達琪說，當然民進黨初選一再延後，也讓蔡可挾龐大資源從容部署，當中包含網路動員、地方基層組織，民進黨初選等於讓蔡提早整合2020的陸軍空軍。



中評社問，面對結果賴清德表達坦然態度，賴的政治生命告終？或另有契機？



廖達琪觀察，賴清德的政治生命應該不會在這邊結束，畢竟蔡英文的民調是大勝的！蔡身為勝利者應該要表現姿態，未來蔡要如何對賴提供機會，或談合作，會是下一階段的重頭戲。賴清德本身是不是夠開放願意接受“蔡賴配”？或蔡願意跟賴整合目前還不知道，但支持賴清德的這群獨派對賴的表現是肯定的，說賴打了一場漂亮的戰爭，也證明民進黨“民主進步的體質”，獨派對蔡英文未來的走向還是具備一定的牽製作用。賴清德背後代表較獨、較綠的勢力，蔡英文也會想辦法跟他們整合。

