外交部：中加關係面臨困局完全由加方造成

中評社北京6月13日電／2019年6月13日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：近日，歐盟就香港特區政府修例發表聲明稱，修例或將對香港和香港人民帶來長遠影響。你認為這一聲明系歐盟正常的擔憂還是不負責任的言論？



答：這兩天我一直在回答類似的問題。我們已經多次說過，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。中方對歐盟方面就特區修例發表不負責任的錯誤言論表示強烈不滿和堅決反對。我們要求歐盟方面客觀公正看待香港特區政府依法修例，謹言慎行，停止以任何形式干預香港事務和中國內政。



問：據報道，美國布什中美關係基金會12日在亞特蘭大卡特中心授予美國前總統卡特首屆中美關係政治家喬治·赫伯特·沃克·布什獎。該獎項旨在表彰為發展中美建設性互利關係作出過重大貢獻的人。中方對此有何評論？



答：我看到了這條報道。40年前，中美領導人從兩國人民根本利益出發，以非凡的戰略眼光和政治勇氣，作出中美建交的歷史性決定，掀開了中美關係新的一頁。卡特先生作為當年中美建交的當事人和見證者，在就任總統期間和卸任後一直致力於推動中美關係發展，我們對此表示讚賞。



40年來，中美關係歷經風雨，取得了歷史性發展，不僅給兩國人民帶來了巨大利益，也促進了世界的和平、穩定、發展、繁榮。40年的風雨歷程證明，中美這兩個歷史文化、社會制度、意識形態完全不同的大國完全可以在不衝突、不對抗基礎上，實現相互尊重、合作共贏。



我們注意到，一段時間以來，包括卡特先生在內的很多美國有識之士都呼籲美國現政府客觀看待中國經濟社會發展，推動美中合作取得更多積極成果。



希望美國現政府認真傾聽這些理性務實的聲音，從中美關係40年的發展中汲取有益經驗，不要讓兩國之間的差異阻礙雙方之間的交流與合作。我們希望美方能夠同中方一道，在互惠互利的基礎上拓展合作，在相互尊重的基礎上管控分歧，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，不斷增進兩國和世界人民福祉。



問：昨天，香港特區警方驅散在立法會大樓外抗議的民眾，中央政府是否支持香港特區警方的這一做法？



答：香港特區行政長官和有關官員已就最近的事態發表了談話，指出香港金鐘一帶發生的情況不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動。



任何損害香港繁榮穩定的行為，都是香港主流民意所反對的。任何文明、法治社會都不會容忍破壞和平安寧、罔顧法紀的違法行為。中國中央政府強烈譴責各類暴力行為，我們支持香港特區政府依法予以處置。



問：近日，美國智庫亞洲協會政策研究院發布了題為《為“一帶一路”倡議導航》的研究報告。報告基於亞協同“一帶一路”相關國家的政策研討和實地調研，積極評價“一帶一路”倡議的初衷和重要意義，同時對有關建設提出了意見和建議。請問中方對此有何評論？



答：你應該知道，我們一般不對媒體、智庫、專家、學者的報道評論，還有他們的觀點作出非常具體的評論，所以，這裡我只能作一個原則的回應。



我們注意到亞洲協會發布的這份報告。我想，這份報告反映出，“一帶一路”倡議正在得到越來越多有識之士的關注和重視。這份報告也承認了“一帶一路”倡議在推動基礎設施互聯互通、促進各國經濟增長方面發揮的積極作用。對於報告中提出的意見和建議，我想中方有關部門會予以重視並認真研究。



借這個機會，我願再次指出，“一帶一路”倡議提出6年來，已經有150多個國家和國際組織同中國簽署了共建合作協議，共建“一帶一路”朋友圈不斷擴大。第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間，中方發布《共建“一帶一路”倡議：進展、貢獻與展望》報告，集中展示了各方共建“一帶一路”的共識與成績，提出高質量發展的意見和建議。中方還同各方發布《“一帶一路”債務可持續性分析框架》、《廉潔絲綢之路北京倡議》、《“創新之路”合作倡議》等多份文件，這些成果都詮釋了中方秉持共商共建共享原則，同各方集思廣益、盡施所長、共同推動“一帶一路”建設的意願。



最後我想強調，共商共建共享是實現“一帶一路”高質量發展的必由之路。“三共”的實質是踐行多邊主義。“一帶一路”倡議是個開放包容的倡議，所有志同道合的夥伴都可參與其中。中方願同各方一道，加強政策對接，推進論壇成果落實，積極構建全球互聯互通夥伴關係，推動高質量共建“一帶一路”國際合作不斷取得新成果。



問：第一個問題，據了解，委內瑞拉政府和反對派本周在瑞典舉行會談，中方是否派代表與會？第二個問題，加密通訊應用“電報”（Telegram）創始人稱，該應用遭到源自中國的襲擊，這一襲擊與發生在香港的抗議事件有關，中方對此有何回應？



答：關於第一個問題，我不掌握你提到的具體情況。我能告訴你的是，中方願與各方繼續保持溝通，勸和促談，共同尋求委內瑞拉問題和平解決出路，維護委內瑞拉和地區的和平穩定。



第二個問題，我不了解你提到的情況。我能告訴你的是，中方一貫反對任何形式的網絡攻擊，中方也是網絡攻擊的受害者。我們始終主張國際社會應在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話合作共同維護網絡空間安全。



問：關於香港特區政府修訂《逃犯條例》，美國總統特朗普首次就此作出了回應。白宮發言人稱，特朗普總統可能在G20大阪峰會期間與習近平主席會晤時談及此事。近日，美國會議員稱將在未來幾天推出跨黨派的“香港人權與民主法案”，推動美政府重新考慮香港的地位。中央政府是否擔心修例會影響國際社會對香港的信心？如何評價修例將對香港帶來的國際影響？



答：關於美方提到的中美元首在二十國集團大阪峰會期間舉行會晤，我這兩天一直在就此作出回應。我們注意到美方多次公開表示，希望安排兩國元首在大阪峰會期間舉行會晤。如果有這方面的具體消息，我們會及時發布。



關於美方對香港最新事態的表態，我剛才已經說過，香港事務純屬中國內政，我們堅決反對任何國家、組織和個人進行干預。我們敦促美方客觀公正看待香港特區政府依法修例，謹言慎行，停止以任何形式干預香港事務和中國內政。



至於你說到“一國兩制”和外界對香港的信心，我可以告訴你的是，香港回歸以來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港特區繼續保持繁榮穩定，香港繼續被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體和最具競爭力的地區之一。如果有人擔心修例會動搖國際社會對香港發展的信心，這種擔心完全是沒有必要的。



問：近日，加拿大總理辦公室稱，特魯多總理於今年1月提出希與李克強總理就兩名加公民在華被捕事進行討論，但中方對加方請求未予理睬。上個月，加外長表示，曾請求與王毅國務委員兼外長通話，但也未果。這是否意味著中加關係遇冷？



答：我沒有聽說過你提到的這些情況。我能告訴你的是，當前中加關係面臨的困難局面完全是由加方自己造成的，責任完全在加方。我們希望加方能夠認真對待中方嚴正關切，立即釋放孟晚舟女士並讓她平安回國，切實採取舉措推動中加關係早日重回正軌。



問：過去幾天香港街頭抗議人數最高達到多少？



答：這個問題你可能需要去問香港特區政府，他們掌握更多具體情況。



問：近日，中國與太平洋島國瓦努阿圖簽署了一份碼頭建設的可研協議，但美國情報部門擔心該港口可能會被用於軍民兩用目的，你能否提供更多細節？



答：我不掌握你提到的具體情況。我能告訴你的是，中國同包括瓦努阿圖在內的太平洋島國一直保持著友好合作關係。我們為太平洋島國的發展建設積極提供援助和支持，得到了島國人民的衷心歡迎和高度讚賞。



我們多次強調，中方歡迎其他國家為幫助島國發展、提高民生福祉作出貢獻，多出真金白銀。與其總是懷疑中方的貢獻，不如自己實實在在地採取一些舉措。



問：中方是否擔心如果香港抗議活動持續，立法會或許會在修例問題上作出一些調整？



答：關於修例的問題，香港特區政府已多次對外作出了說明。據我了解，特區政府就修例工作廣泛聽取了社會各界意見，兩次調整了修例草案，對有關建議作出了積極回應。



至於下一步修例工作具體安排，建議你向特區政府詢問。我要強調的是，中國中央政府堅定支持香港特區政府推進修訂“兩個條例”的工作。