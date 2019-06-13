習近平會見哈薩克斯坦總統托卡耶夫

中評社北京6月13日電／國家主席習近平13日在比什凱克會見哈薩克斯坦總統托卡耶夫。



新華社消息，習近平祝賀托卡耶夫就任哈薩克斯坦總統，高度評價托卡耶夫為推動中哈關系發展作出的重要貢獻。習近平強調，中哈關系行穩致遠，歷久彌堅。建交27年來，中哈關系不斷實現跨越式發展，這是兩國幾代領導人精心呵護和矢志推動的結果，我們要倍加珍惜。中哈共建“一帶一路”基礎扎實、方向明確、步伐穩健。雙方要牢牢把握好合作大方向，深化絲綢之路經濟帶同“光明之路”新經濟政策對接，讓中哈合作廣泛惠及兩國和本地區人民。要積極促進貿易和投資便利化，加強產能、農業、高技術、金融、交通物流、地方合作，不斷營造合作增長點。要努力打造民心相通工程，增進兩國年輕人相互了解。我們願同哈方加強在上海合作組織和亞信框架內合作，為促進地區安全和發展作出更大貢獻。



托卡耶夫表示，感謝習近平主席祝賀我就任哈薩克斯坦總統。祝賀中華人民共和國成立70周年。發展對華關系將繼續是哈薩克斯坦對外政策主要優先方向，這對哈薩克斯坦的發展和地區穩定繁榮十分重要，符合哈中兩國人民利益。哈方致力於深化哈中全面戰略夥伴關系，願同中方保持高層交往，加強貿易、交通、物流、數字經濟等領域合作，密切多邊協調。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。