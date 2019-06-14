解密國瑜夜市　這群人也是韓流推手

“貼紙哥”黃建豪是最早的挺韓大將之一，他一路看著“國瑜夜市”的崛起。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月14日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜本月15日將以“雲林女婿”身份出席雲林縣人文公園第三場造勢大會，而“國瑜夜市”也將如影隨形開拔至雲林。“政治集會＋攤販市集”已成韓流造勢最大特色，目前雲林150個攤商已全數爆滿。外界更好奇這些攤商打哪來？如何報名？報名費用為何？



“國瑜夜市”肇始於去年三山造勢的旗山場次（第二場），之後便如影隨形陪著韓國瑜打完岡山、鳳山及夢時代造勢。今年6月1日台北府前凱道造勢因台北市政府不准“明火烹煮”，因此未見攤商蹤跡，但上週花蓮造勢“國瑜夜市”重現，人氣超旺，攤商販賣的物品包括韓國瑜的相關文創小物、食品、蛋糕及民生用品，連韓國瑜脖子懸掛的空氣清淨機、議會備詢的20吋平板電腦、手腕上配戴的開運紅手鍊等都有販售。



韓國瑜對外宣稱自己出席造勢大會是被動受邀，但幕後拱韓上位的勢力複雜，宗教團體、地方山頭，或期待透過韓流人潮賺點“時機錢”的攤商大有人在。當中有些人確實是鐵桿韓粉，但也有一些人是瞄準韓流人潮商機，力挺動機錯綜複雜。但不論如何，攻大位本來就需“選票極大化”，也因此在無傷大雅的前提下，韓國瑜對這些五湖四海的支持者大多睜一隻眼、閉一隻眼採取包容態度。



中評社訪問去年三山造勢便自發性印製6萬份“禿子跟著月亮走”貼紙的“貼紙哥”黃建豪，他娓娓道來韓流攤商的形塑過程。黃說，攤商們一開始都是挺韓也挺自己荷包，但後來更多的攤商都被韓國瑜圈粉了，久而久之形成“無役不與”的鐵桿韓家軍。



目前雲林、台中場的造勢場地由杏仁哥（吳育全）及挺韓大將陳清茂等人負責，攤商若想報名必須找對窗口，每人繳交新台幣1千元的場地租借費以及500元的場地清潔費。這些費用不多，但足以支撐場地與發電機等費用。目前外面有人認為搞夜市會賺錢，其實是不必要的抹黑與污名。



被問到跟韓國瑜有無直接聯繫的管道？韓流造勢是否都是同一批人？



黃建豪說，嗯，我們跟韓國瑜市長其實會透過一些藍營的民意代表轉達！至於，韓流造勢是不是同一批人？不可否認有一群非常死忠的韓粉幾乎是“每場必到”，但並非全部，可能只佔不到五分之一。



以花蓮造勢而言，現場就有15萬人，如果這15萬都是翻山越嶺而來，那得需要多少遊覽車跟鐵路動員？其實花蓮場的支持者還是有很多是來花蓮在地、或從宜蘭、台東等地集結的支持者。目前估計15日雲林這場，應該會吸納來自嘉義、雲林跟台中的支持者，因此雲林這場也保守上看10至15萬人。



黃建豪從去年自掏腰包製作“禿子跟著月亮走、我們跟著禿子走”的貼紙廣受韓粉支持者喜愛，如今透過韓流造勢更廣結善緣，開拓人脈。不少國瑜夜市的攤商們也都找他製作名片。對此，黃笑說，這些攤商從去年三山造勢一路相挺，大家都被韓市長圈粉了，現在他們還會請我協助印製名片，上頭不僅印著“韓家軍”logo，還會印著自己攤販所販售的商品，例如“黑豬肉香腸”、“臭豆腐”等字樣，大家名片都是統一的，感情好也團結。



黃建豪說，其實國瑜夜市的攤商來自全台各地，但有很大一部分是來自高雄、屏東，攤販之間也有自己的網絡。哪裡有商機、能擺攤，大概消息一出都會知道。



對於韓國瑜整個六月份密集造勢，但民調似乎沒有上升？



黃建豪表示，自己不是民調專家，但大家都知道民調是可以技術性操作的，他相信韓國瑜是真心為百姓，密集造勢大家或許疲憊些，但大家相挺得很快樂，他相信只要民眾來到韓國瑜的造勢現場，一定能被現場的氣氛感動，這些感動的氛圍是民調所抽樣不出來的影響力。



中評社記者拜訪貼紙哥黃建豪的工作室，裡面隨處可見韓國瑜的符號，貼紙哥把專長、興趣及政治傾向結合，力挺韓國瑜，樂此不疲。



黃建豪表示，15日在雲林的造勢大會上，他將設計一款新的旗幟，把韓國瑜“一瓶礦泉水、一碗滷肉飯”概念logo放在小國旗上。畢竟韓流造勢的最大特色就是一整片旗海飄揚的感動，他相信接下來的雲林場或台中場，一定能讓更多人感受到韓流現場的感動。



黃表示，自己因小本經營能力有限，雲林跟台中造勢這天他將各攜帶500支“台灣安全、人民有錢”的旗幟至現場發送，這一批若送完了有韓粉喜歡，就得請他們現場自掏腰包買了。



中評社問，知不知道韓流造勢有面“大青天白日旗”的由來？



黃建豪說，大旗的擁有者是一名鄭名詠，他本身也是開設廣告公司，但去年三山造勢的大旗後來破掉了，因應61凱道造勢，這位鄭大哥又自掏腰包重新製作一面大旗給韓粉使用。他們挺韓都是發自內心不求回報的，例如在61凱道造勢，為何“背影哥”會讓人動容？如果是一般動員造勢，民眾搭遊覽車來吃個“雙主菜”便當，一淋到雨早就躲到不知哪去了。但我們就是發自內心要挺的，風雨生信心！