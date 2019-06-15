王金平脫黨？尚毅夫：王留國民黨能量最大

尚毅夫接受中評社訪問，分析王金平未來可能發展。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月15日電（記者 黃筱筠）對於中國國民黨不分區“立委”、“立法院”前院長王金平退出國民黨初選，資深媒體人尚毅夫接受中評社訪問表示，王現在留在國民黨的能量是最大，如果王要脫黨，國民黨地方派系會跟著王嗎？現在談王金平與無黨籍台北市長柯文哲搭檔或是與蔡英文搭檔，都沒有政治邏輯可言，只要想想“總統”參選人想要找的搭檔一定是最大利益化，不能為了補一塊，而失去更大塊。王自己也會思考，脫黨對他會是好嗎？王在國民黨內就有副手選項，何必脫黨去當別人的副手。



尚毅夫長期觀察王金平，他表示，王退出國民黨初選對王有利，如果王不退出國民黨初選，很可能是第四名，那什麼都不用談了，現在退出來還有彈性空間。至於王現在不參加初選，是否代表退出2020大選？他也說，不見得，未來局勢變化誰知道，看看王的退出聲明，還有一項是因應時勢，時勢怎麼變化誰知道，現在參與國民黨初選的人，一定都會很順利選到明年1月11日嗎？裡面都還有變數。



尚毅夫對中評社分析，如果把政局局勢話劃分為初選前、初選後來看，若參與初選，一選完就一番兩瞪眼，未來還能幹什麼，假設王不排斥當副手，但初選民調做出來是第四名，那為什麼第一名的人，不是找第二名、第三名，怎麼找第四名，那不是很奇怪嗎？王退出初選是維持彈性，有人就形容王不參加初選是“聲東擊西、登高望遠”。



是否因為挺高雄市長韓國瑜力量變大，才讓王退出初選？尚毅夫說，這僅是討論過程之一，但是退與不退，這個不是關鍵，大家都把這個東西放大了。“民調都已經做這麼久了，還需要看到6月1日挺韓聲勢嗎？有必要嗎？”只是已經到了國民黨五人小組約見面時刻，王必須要做決定。



他也說，2018年縣市長選舉投票人口1千9百多萬人，凱道10萬人動員算什麼，韓國瑜在台中動員應該會更多人，台中挺韓會大力動員，因原本第一場規劃是台中，後來多增加一場凱達格蘭造勢。



尚毅夫說，十萬人的場子，王金平又不是沒有跟韓國瑜一起看過，高雄市長選舉若十萬人造勢那很恐怖，但是“總統”選舉十萬人不算很多，那個場面沒有很震撼，有必要因為這樣王被嚇到就退出初選。



王金平與韓國瑜現在關係是否不好？尚毅夫表示，看王金平接受媒體訪問，情緒反應就知道了，講到韓國瑜與郭台銘用字、情緒都不一樣。王金平當時選高雄市長挺韓，現在韓這樣對王，王一定會有情緒。但是王對於地方派系感到有點埋怨，過去大家相處不是沒幫過忙，最後你們背後運作去挺韓，“過去忙都王在幫，現在都過去韓那邊，王難道會沒有怨嗎？這一定有情緒的”，他形容，“王金平脾氣再好也是人”。



他也說，韓國瑜從二月開始到三月聲勢一直在高點，但韓國瑜是有機會可以去找王金平談，但是一直都沒有。



王金平雖然退出國民黨初選，仍保持在基層動員，尚毅夫說，王金平要維持量能，沒有量能就沒有彈性，沒有基層哪來能量可言。



他也對中評社分析，韓國瑜、鴻海董事長郭台銘如果要選2020，王金平與前新北市長朱立倫要去拉誰？朱只是空氣票是虛的，但是王在地方有實力。韓郭會想自己缺的是什麼，郭韓就是缺基層組織，兩人地方組織都很弱，王在基層是實的，郭韓會希望拉攏王。



至於王金平是否只有國民黨選項？尚毅夫對中評社表示，如果非國民黨選項，那王就要考慮是否脫黨，不是國民黨選項，還有什麼，柯文哲、蔡英文嗎？那王就會被批評“藍皮綠骨”。若是王柯配，但柯文哲就是要選“總統”；柯王配？韓王配或是郭王配黨內就有，為什麼要出去，王脫黨那後果就是對王一片罵聲。



他指出，王金平不參加初選，脫黨去跟別人搭檔，這怎麼可能不被罵，非國民黨選項就是脫黨，“我不期待有這麼大變化”。



是否可能蔡王配？尚毅夫說，那王怎麼自圓其說前陣子他罵蔡英文，怎麼辯解他不是“藍皮綠骨”的說法，且王要被開除黨籍。還要從“總統”參選人角度去看，蔡王配能量會大嗎？如果王去跟蔡柯合作，國民黨地方派系還會挺王？這樣搭配，不見得王還有現在的政治能量。



尚毅夫認為，王金平留在國民黨內的能量最大，王可以幫郭或是韓整合，畢竟馬英九、國民黨主席吳敦毅沒有這個能耐。王脫黨參選，國民黨地方派系根本不會挺王，但王若是幫郭或是韓，地方派系是可以拉過來，況且王現在也沒有說要脫黨，王如果沒選“總統”，等著別人談合作，也沒有說一定是副手，合作模式很多。