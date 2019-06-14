港各界譴責有組織暴動　籲理性溝通

警務處處長盧偉聰昨日會見傳媒 中評社香港6月14日電（記者 張心怡）香港立法會原定6月12日恢復二讀《逃犯條例》修訂草案，但大批反修例示威者當日聚集在立法會大樓與政府總部附近發動騷亂，隨後更演變為暴動，令立法會會議無法如期舉行。行政長官林鄭月娥12日晚間向全港市民發表講話，對示威者的暴力行為表示強烈譴責。林政月娥強調，香港是自由、開放、多元的社會，對任何事情都會有不同意見，但不論贊成、反對，表達意見的方式都有底線，如果用激進、暴力的手段就可以達到目的，這些場面只會越演越烈，肯定會對香港帶來傷害。昨日（13日），香港各界人士回應此事時均對示威者暴力行為表示譴責，並呼籲大家進行和平、理性、務實溝通，化解矛盾。



警務處處長盧偉聰昨日會見傳媒時指出，在12日的整個行動中，警方是在自身生命安全受到威脅、且為維護立法會有效運作和大樓內工作人員安全的情況下，逼不得已使用暴力驅散人群、控制場面，共發放了超過150枚催淚彈、20發布袋彈及數發橡膠子彈。另外，共拘捕了11名人士，涉擾亂公眾地方秩序、襲警、非法集會、與暴動有關罪行等。盧偉聰亦強烈譴責暴力行為，呼籲市民不要為表達意見而使用暴力，應平心靜氣，以和平、理性、守法的方式表達意見。



立法會議員、民建聯主席李慧琼昨日表示，立法會因6月12日的暴動事件而無法履行其憲制責任，陷入前所未見的困局。李慧琼說，港人有對社會政策抱意見分歧者，甚至有對立者，實屬正常。各界對今次修訂《逃犯條例》立場鮮明，不同的觀點與角度，亦通過多元渠道充分反映，這個做法正是體現香港客觀理性和平實際的一面。可惜示威者暴力行為遠遠超過言論及表達自由的底線，是嚴重威脅人身安全及破壞社會秩序的違法行為，各界必須予以最嚴厲的譴責。



李慧琼呼籲，示威者要保持克制理性，停止一切激進暴力衝擊行為，不要令議會紛擾亂象再進一步惡化，好讓其履行其憲制責任，維護香港長期以來努力建立的社會秩序及法治精神。年輕人是香港的明日棟梁，暴力行為危及其本身的安全，可能傷及執行職責的警務人員，更可能影響他們的前途，甚至必加劇社會的撕裂。她亦指出，要化解危機，走出困局，社會各方必須團結一致提出建設性方案。期望各界務實及理性全面考慮法案及其修訂，而不是一刀切要求撤回修訂《逃犯條例》。