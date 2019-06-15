郭榮振：韓國瑜轉守為攻　有助聲望止跌回升

前藍委郭榮振。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月15日電（記者 林谷隆）台中藍營操盤手、前“立委”郭榮振接受中評社訪問表示，隨著民進黨初選結果出爐，蔡英文要爭取連任，無黨籍台北市長柯文哲很可能會參選，國民黨支持者會有急迫感，黨中央一定要制止黨內互打，否則會留下負面影響。郭認為，韓國瑜的聲勢要止跌回升，接下要改變策略，痛擊蔡英文的執政包袱，只守不攻會慢慢喪失影響力。



郭榮振，1950年出生，曾任兩屆台灣省議員、兩屆“立法委員”、“立法院國防委員會”召委、台中市肉品市場董事長等職。過去馬英九兩次大選，以及胡志強兩次台中市長選舉，郭榮振都擔任台中市競選總部總幹事，扮演藍營操盤手的角色。



看到民進黨初選民調，郭榮振表示，蔡英文大幅領先國民黨韓國瑜、無黨籍的柯文哲，這與社會觀感不同，何況民調要準確需要長期觀察，單一的民調很難觀察出趨勢，而且這次民進黨初選民調，決定有機構效應，實質性意義不大，反而是廣告性意義。



蔡英文初選勝出，對國民黨進行中的初選會帶來什麼影響？



郭榮振告訴中評社，最後還是由韓國瑜與郭台銘拼一、二名，韓國瑜的勝算比較高一點。不過，隨著民進黨人選已經產生，無黨籍的台北市長柯文哲也很可能參選，只剩國民黨還沒產生人選，藍營支持者會比較急迫。



他提到，最近看到各陣營支持者開始將砲口對內，這是不好的現象，如果動作太大，彼此對立太嚴重，可能導致初選裂痕太大，難消除。過去台中縣紅黑派，雖然都是國民黨，但是因為鬥得太兇，壁壘分明，最後在紅黑分裂之下，有幾次是讓民進黨撿到。



郭榮振強調，所以接下來國民黨中央應該要求候選人砲口要對外，民進黨已經確定是蔡英文參選，蔡執政問題這麼多，更要努力凸顯藍綠差距，不要網內互打，如果繼續砲口對內，一定會產生負面效果。



韓國瑜支持度這陣子有下滑的趨勢，將下來要如何止跌回升？郭榮振向中評社說，韓國瑜在61台北府前凱道造勢與68花蓮造勢都很成功，如果這個禮拜雲林造勢、下個禮拜台中造勢，都能維持高人氣，之後還有屏東、高雄一波接一波，韓國瑜的民調很快就能止跌回升。

