快評：海峽論壇明登場　兩岸民間交流風雨無阻

中評社快評／第11屆海峽論壇將於明天在福建廈門登場，在為期一週時間里將舉辦60餘場活動，超過1萬名台灣民眾報名參加，兩岸80多個單位和團體共襄盛舉。儘管台灣當局近期頻頻使橫手阻撓，海峽論壇如期舉行，兩岸民間交流風雨無阻，不會中斷。



海峽論壇是兩岸民間社會加強各領域交流、推動全方位合作的主要平台，一直堅持民間性、草根性、廣泛性的定位，以擴大民間交流、加強兩岸合作、促進共同發展為宗旨，迄今舉辦10屆，今年為第11屆。



在兩岸關係於政治層面陷入僵局的情況下，海峽論壇提供兩岸民間交流與互動，對緩和兩岸關係發揮了重大作用，特別是其草根性等定位，促進了兩岸經貿及民間合作的更好開展。



據台灣方面統計，2018年台灣對大陸及香港出口額為1384億美元，自大陸及香港進口額為552億美元，分別占其總出口額與總進口額的41.2%、19.3%，順差達832億美元，大陸及香港無疑是台灣最緊密、最重要的貿易夥伴。



因為大陸的巨大善意，長期以來台灣才可能維持在兩岸貿易中的巨額順差。如果民進黨當局繼續對台灣人士參與海峽論壇橫加阻撓，不惜加劇兩岸敵對，必然對兩岸經貿前景有負面影響。



加強兩岸交流合作是兩岸同胞共同的願望，有強大的民意基礎。僵局持續下去對兩岸都無益，兩岸民間交流風雨無阻，一定會持續進行下去。