推動以能力建設為導向的包容性國際產能合作

中評社北京6月14日電／共建“一帶一路”倡議，目的是聚焦互聯互通，深化務實合作，攜手應對人類面臨的各種風險挑戰，實現互利共贏、共同發展。其中，國際產能合作是一項重要內容。近6年來，共建“一帶一路”為世界經濟增長開辟了新空間，為國際貿易和投資搭建了新平台，中國積極推動和參與的國際產能合作也取得了良好效果。尤其值得注意的是，“一帶一路”國際產能合作在參與主體、投資領域、國際產業轉移等方面都呈現出新的特征，是以能力建設為導向的包容性國際產能合作。



能力建設導向的包容性國際產能合作內涵深刻



經濟日報發表中國社科院工業經濟研究所研究員李曉華文章表示，隨著國際分工格局與發達國家產業結構不斷變化，中國逐漸成為與發展中國家開展產能合作的主要參與者、推動者。近年來，中國對外直接投資總體呈快速增長勢頭，其中“一帶一路”沿線國家是中國企業對外直接投資的重要目的地，“一帶一路”國際產能合作呈現出與傳統國際產能合作不同的新面貌，是以能力建設為導向的包容性國際產能合作。



能力建設導向的包容性國際產能合作內涵深刻，主要體現在“能力建設導向”與“包容性”兩個方面：



一是能力建設導向。對於一個國家來說，獲得經濟增長的能力比由短期投資拉動實現的經濟增長更加重要。加強基礎設施建設、完善產業配套體系、提升勞動力素質、增強創新能力等關係到經濟增長能力的重要舉措，對一個國家長期的經濟增長影響更為深遠。建設和完善公路、鐵路、港口、電站、產業園區等基礎設施是發展中國家推動經濟發展的關鍵一環，但許多發展中國家缺乏推動建設所需的技術和資金。“一帶一路”國際產能合作在這些方面都發揮了重要作用。《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》提出的“設施聯通”就包括加強交通基礎設施建設、加強能源基礎設施互聯互通合作、推進跨境光纜等通信幹線網絡建設等；“貿易暢通”也包括加強信息互換、監管互認、執法互助的海關合作，以及檢驗檢疫、認證認可、標準計量、統計信息等方面的雙多邊合作，拓寬貿易領域，消除投資壁壘，拓展相互投資領域，推動新興產業合作，優化產業鏈分工布局，等等。可以說，經過近6年的努力，“一帶一路”建設通過推動國家間合作，助力發展中國家完善基礎設施、推動產業發展，有力推動了沿線國家經濟發展自生能力的提升。



二是包容性。“包容性增長”的完整概念由亞洲開發銀行首次提出，意指具有同等機會的增長。包容性增長聚焦於既創造平等的機會，又使該機會能為所有人獲得。在國際產能合作領域，“包容性”主要體現在國際經濟交往中，各國能夠獲得平等的增長機會，能夠實現可持續發展、共同分享經濟發展的成果。包容性國際產能合作的重要目標就是使經濟增長惠及更多的國家、更多的人民，更多人收入的提高又會反過來促進經濟增長，進而帶動世界的經濟增長，形成一種正向的反饋機制。“一帶一路”國際產能合作尤其強調“包容性”理念。在2017年5月舉辦的“一帶一路”國際合作高峰論壇上，與會的各國首腦和聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織負責人共同簽署《“一帶一路”國際合作高峰論壇圓桌峰會聯合公報》，指出“各國特別是發展中國家仍然面臨消除貧困、促進包容持續經濟增長、實現可持續發展等共同挑戰”，強調“和諧包容”的合作原則。《第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇圓桌峰會聯合公報》亦提出，“實現世界經濟強勁、可持續、平衡和包容增長，提高人民生活質量，是我們的共同目標”。可見，包容性已經成為“一帶一路”沿線國家開展產能合作的共識。通過“一帶一路”國際產能合作，各個參與國乃至世界其他國家和地區都能從中獲益。



在多個方面呈現出新的特征



文章分析，“一帶一路”國際產能合作是以能力建設為導向的包容性國際產能合作，在多個方面都呈現出新的特征。



一是參與主體情況不同。傳統的國際產能合作主要發生在發達國家與發展中國家之間。就發達國家而言，跨國公司是其與發展中國家進行國際產能合作的主體，在大多數時候，國家不直接參與國際產能合作或者參與的力度較小。“一帶一路”國際產能合作則呈現出新的景象。目前，中國已同40多個國家簽署了產能合作文件，同東盟、非盟、拉美和加勒比國家共同體等區域組織進行合作對接，開展機制化產能合作。政府間的溝通與合作顯著增強。



二是投資的重點領域不同。以往的國際產能合作大多由跨國公司推動，相關國家的政府及國際機構參與較少，因此，國際產能合作的主要目的就是獲得盡可能多的經濟利益，實現跨國公司利潤的最大化，發達國家的跨國公司主要投資於可以直接獲利的項目和產業領域。相比之下，共建“一帶一路”倡議涵蓋了從經濟到文化的廣泛合作，經濟領域僅是其中的一個方面。“一帶一路”國際產能合作也涵蓋了包括基礎設施建設在內的許多收益率低、回報期長的領域，對於發展中國家的能力建設與經濟發展具有重要意義。

