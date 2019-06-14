鄭必堅：清醒把握機遇 共創亞洲未來

中評社北京6月14日電／習近平主席在亞洲文明對話大會開幕式上的主旨演講中強調，“亞洲各國山水相連、人文相親，有著相似的歷史境遇、相同的夢想追求。面向未來，我們應該把握大勢、順應潮流，努力把亞洲人民對美好生活的向往變成現實。”續寫亞洲文明新輝煌，就要清醒把握機遇、共創亞洲未來。為此，需要重點把握相互聯繫的5個方面。



第一，觀察亞洲問題要將其放在世界百年未有之大變局中。當前，世界正經歷百年未有之大變局，新興市場國家和發展中國家群體性崛起，和平與發展仍然是時代主題，經濟全球化不可逆轉。同時，單邊主義、貿易保護主義和民粹主義勢頭很猛、相互交織，以至生成這樣那樣的異動和危局。這是我們清醒把握機遇、共創亞洲未來時應有的戰略估量和精神準備。



第二，在世界的大變動中把握戰略機遇期。環顧四宇，當今世界各個方面都在發生新的深刻大變動。一是以信息化突飛猛進發展為特點的生產力大變動；二是以新興市場國家和發展中國家群體性崛起為特點的國際關係大變動；三是以一些大國進入重大調整期為特點的世界主要大國經濟政治大變動。正是這些方面的大變動，催生了一個世界近代以來從未有過的全球範圍大變動。同時必須強調指出的是，在當今時代大勢之下，種種異動歸根到底只能是有限的，而且恰好可以使廣大民眾和眾多國家更加清醒起來，從而更好把握包括中國和亞洲在內的“戰略機遇期”。



第三，看清當今亞洲國家的戰略機遇在於正在到來的新一輪經濟全球化。經濟全球化曾經使東亞一些國家和地區踏上騰飛之路。今天，放眼世界，一個由發展中國家和發達國家共同主導的、海洋經濟和內陸經濟全面打通的、線上線下相互聯動的新一輪經濟全球化，已經提到議事日程上來。而這正是亞洲國家包括中亞、南亞和西亞國家繁榮發展重大的新機遇。陸海打通、線上線下聯動的新一輪經濟全球化，將在信息技術包括互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等新技術與傳統製造業的深度融合中，提升亞洲國家的生產力；將在推進信息化進程中激活創新主體並共建數字化平台，提升亞洲國家的創新力；將創造新的供給和需求，並克服傳統市場中信息不對稱的問題，優化市場對要素的配置，提升亞洲國家的市場力；將推動政府治理更加有序透明地發展，讓最廣大民眾享受更優質的政府服務，提升亞洲國家的社會治理力。



第四，面對如此複雜多變的世界形勢和“戰略機遇期”，根本應對之策仍然是毫不動搖地抓發展，同時著力營造解放和發展生產力的和平環境。改革開放以來，中國抓住了經濟全球化的機遇，在同經濟全球化相聯繫而不是相脫離的進程中獨立自主地建設中國特色社會主義，走上了和平發展之路。和平發展，是中國改革開放以來快速發展的重要經驗。中國的發展給世界上那些既希望加快發展又希望保持自身獨立性的國家和民族提供了借鑒。



第五，面對機遇和挑戰，面對可以預料和難以預料的多方面困難，我們要以高度自覺努力打造兩個“力”：一個叫做“凝聚力”，一個叫做“忍耐力”。從根本上說，亞洲國家既有擺脫貧困和落後、加快實現現代化的共同利益，也有追求和平、發展、公平、正義、民主、自由的共同追求，完全能夠形成利益共同體和命運共同體，形成共同把握機遇、共同應對挑戰的“凝聚力”。與此同時，我們又需要十分清醒地意識到，亞洲的發展從來難得一帆風順。這就要求我們更加自覺地弘揚亞洲人民肯吃苦能耐勞的文明傳統，以困難面前“熬得過”的精神狀態，形成共同把握機遇、應對挑戰的“忍耐力”。可以預見，亞洲人民有志氣，一定能夠以共同把握機遇、應對挑戰的“凝聚力”和“忍耐力”，共創亞洲繁榮發展的未來，為世界發展作出新的更大貢獻。



來源:人民日報 作者: 鄭必堅(國家創新與發展戰略研究會會長)

