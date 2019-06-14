中評社北京6月14日電／當今世界，美元就像一只穿梭於羊群的狼，橫衝直撞，為所欲為，根本不把其他國家貨幣放在眼裡，始終在控制著國際貨幣市場。那麼，為什麼會出現這樣的現象，為什麼擺脫美元控制如此難呢？



為什麼擺脫美元控制這麼難，問題不只是美元本身有多麼偉大，而是美元背後的國家很強大。就像有的孩子在外面耀武揚威、不可一世，問題也不在孩子有多麼強大、有多麼能耐，而是孩子身後站著的人可能是有權的，也可能是有勢的。



而美國的強大，也決不是僅僅表現在某一個方面，而是全方位的。首先是經濟。美國現在是全球第一大經濟體，比處於第二大經濟體地位的中國高出30%多，比處於第三位的日本就不知高到哪裡了。也就是說，美國經濟出現了問題，其他國家拉不動。那麼，全球經濟就會出現增長問題。這些年，要不是中國扮演了經濟增長的主動力，全球經濟將是一塌糊塗。即便如此，美國經濟復甦以後，也帶動了世界經濟的增長。而美國正是憑借著經濟的強大，才有了美國在世界上獨一無二的強大地位，具有了成為霸權主義的基礎條件和物質條件。如果美國經濟全面衰退了，美國在世界上的地位就會直線下降，美元也就沒有地位可言。



其二是軍事。由於有強大的經濟實力做保證，因此，軍事實力也會大大提升。過去，美國和前蘇聯在軍備和軍事方面不相上下，所以，可以經常較量較量，從而形成兩大陣營，出現了冷戰格局。但是，自從蘇聯解體、經濟衰退以後，俄羅斯與美國在軍事方面的對比，也出現了日益傾斜的格局，美國的軍事實力有增無減，俄羅斯的軍事實力則不斷退步，形成了比較大的落差。正是因為有了強大的軍事力量，美國才能在世界各地、尤其是中東等資源地區，大肆侵占，掌控資源，從而反哺於美國經濟，形成經濟與軍事之間的有效補充，繼而使經濟和軍事不斷強大。當今世界，雖然和平的呼聲很高，所謂的法制和市場聲音很大，但總體上還是誰的拳頭硬，誰占上風。所以，美元地位一定程度上也是拳頭打出來的。



第三是科技。現代社會，科技的力量是無限的，而科技力量的強大，又能夠推動經濟、軍事等的進一步強大。很顯然，美國在科技實力方面，也是其他國家難以相比的。特別是高科技，美國幾乎達到了壟斷地位。為什麼美國對其他國家發展高科技那麼敏感、那麼不能容忍、那麼霸道，就是想通過對高科技的強力控制，保住自己的救世主地位。而這，恰恰又是其他國家最想突破的一個重點。所以，近年來，圍繞高科技的爭鬥還是比較明顯的，美國不僅與中國等新興市場國家鬥，也與歐洲、日本等盟友鬥。一句話，就是高科技只能美國有，其他國家都不能有。有了高科技，自然也就有了底氣，有了強大的經濟和軍事。自然，美元也就可以稱王稱霸了。



第四是金融。都說現代經濟是金融經濟，我要說的是，現代世界經濟是金融世界經濟。誰握有金融話語權，誰就統領了世界經濟發展趨勢，統領了世界經濟發展的導向。而美國的金融，毫無疑問是世界上最發達、內容最豐富、統領力最強的。有了金融控制權，美元的地位就不需要多說了。特別是貿易結算，更是美元絕對控制。所以，其他國家要努力增強在國際貨幣體系和金融市場的話語權，也是可以理解的。如全球金融危機前的歐元，1990年前的日元等。但是，美國不會輕易放棄這個權力的，也是絕對會動用一切力量維護這項權力的。貨幣戰爭，打的就是這個道理。



所以，要想降低美元的控制權，不只是美元本身，而必須在多方面努力，在多方面提高地位，且必須其他國家能夠精誠團結，否則，難度會相當大，進程也相當慢。不過，美國正在大搞單邊主義、保護主義，那麼，用西方的諺語來說，就是上帝要讓其滅亡、必先令其瘋狂，美國離經濟危機正在越來越近，離衰退也已經不遠，美元控制時代正在慢慢遠去。



來源:雲掌財經 作者：譚浩俊

