警惕信托違約增多風險

中評社北京6月14日電／、前段時間，多家信托公司出現違約和延期兌付事件。安信信托收到上交所年報問詢函，涉及業績下滑、信托產品違約和延期兌付等9大問題。中泰信托披露了旗下多款信托產品的延期兌付公告。長沙銀行因渤海國際信托未能按約定支付信托受益權轉讓價款，發布訴訟公告。



從行業來看，信托風險事件也呈增多趨勢。數據顯示，截至2018年一季度末，信托行業風險項目為659個，規模1491.32億元，信托資產風險率為0.58%。相比來說，今年一季度末，信托行業風險項目增加至1996個，規模增長至2830.59億元，信托資產風險率升至1.26%。



一直以來，信托產品都憑借較高的收益率和較低的違約率受到不少高淨值人群的青睞。如今違約事件增多，是否意味著信托產品也不安全了？信托產品違約事件增多的原因是什麼？又帶來哪些啟示？



從客觀來看，在金融“去杠杆、強監管”背景下，銀行表外資金加速回歸表內，地方平台公司舉債受到限制，資本運作空間降低，部分企業現金流相對緊張，導致信托產品出現逾期兌付甚至違約事件。從主觀來看，某些信托公司展業過於激進，但是風控能力和主動管理能力並沒有跟上業務快速擴張，也導致風險積聚。



更重要的是，風險事件增多並不是短期現象，很可能是長期趨勢。從目前來看，經濟增速依然存在較大下行壓力，資管新規的影響還在持續顯現，金融行業風險將逐步釋放，信托違約事件還會發生，並呈現常態化。



對此，不少信托公司已經加強主動管理能力與風控能力建設，通道業務加速萎縮，業務結構不斷優化。此外，信托業也不斷提高應對可能風險的賠償準備。截至2018年四季度末，信托賠償準備金為260.71億元，同比增長17.9%，環比增長9.64%。從這個角度看，信托業風險整體可控。



當前，需要著重警惕特定信托產品和信托公司可能出現的風險。比如，隨著很多城市房地產市場趨於飽和，房地產信托市場風險逐步提升。同樣，工商企業類信托由於面臨的風險較大且不易把控，並往往牽扯多家金融機構，違約後兌付的可能性較房地產信托和政信信托更低。



對信托公司來說，在此前“剛性兌付”背景下，部分公司很少為信托項目計提撥備，自身風險控制能力遠遠不夠，在持續低迷的外部環境下，風險暴露加快，這些公司的產品也會受到更大的衝擊，經營發展波動性加大。



面對風險，投資者需要提高警惕，仔細甄別。值得提醒的是，作為資管產品，信托相對靠譜，但靠譜並不代表著能“保本保息”。投資者需要從只看重產品收益的慣性思維中擺脫出來，將風險擺在首位，規避一些風險頻發的行業、地區和項目，對相關信托公司的實力做全面了解，盡可能規避投資風險。



來源：經濟日報 作者：孟飛

