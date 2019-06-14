對科創板要有寬容之心

中評社北京6月14日電／時值6月中旬，科創板進入倒計時階段。科創板和註冊制將給股市生態帶來哪些影響？“增量改革”將如何帶動“存量改革”？



筆者認為，確保科創板和註冊制試點高標準、穩起步是重中之重。高標準就是不追求數量和速度，通過有效執行規則，讓有科創競爭力和行業競爭力的企業脫穎而出；穩起步就是尊重市場規律，防範市場風險，保持市場總體穩定，避免過度波動。因此，投資者不宜把科創板開板的預期定得過高，要堅持腳踏實地，以信息披露為中心，按照上市公司基本面定價。公眾也應對科創板實踐抱有寬容態度，對科創板運行和上市公司表現抱有平常心。



如同任何事物一樣，科創板和註冊制必然會經歷磨合期、成長期和相對成熟期等階段。在運行初期，出現一些需要調整之處是正常的，只要堅持法治化、市場化原則，就能不斷完善，好事就能夠辦好。



需要指出的是，在總結經驗的基礎上，上交所設立科創板並試點註冊制改革，是深化金融供給側結構性改革的重大舉措。科創板重在制度創新，要使發行上市機制、交易機制與我國經濟高質量發展相匹配，要能夠提升我國資本市場的國際競爭力，要體現更強的國際對話能力、更強的資本定價能力。



筆者認為，以科創板和註冊制試點為新起點，顯著提升我國股市的包容性、適應性，應從四個方面考慮：一是解決好多層次市場結構性問題，二是解決好政府與市場關係問題，三是解決好不同類型、不同發展階段企業的上市融資問題，四是解決好國內市場與全球市場融合發展問題。



解決上述問題，需要科創板補上制度短板，創造可複制、可推廣的經驗，也需要其他板塊的制度性改革和完善。要以科創板和註冊制等增量改革為抓手，帶動存量市場改革，實現制度突破。因此，在推進科創板工作的同時，中國證監會反覆強調，要統籌推進相關上市板塊的綜合改革。也就是說，無論哪個市場板塊，都要大力提高上市公司質量、大幅提升違法違規成本、強化中介機構責任和能力，都要進一步完善交易制度、加強交易全程監管，都要積極為中長期資金入市創造條件、加大資本市場對外開放，還要防範化解資本市場重點領域風險。



資本市場是信息市場，也是信心市場，需要不斷總結經驗，不斷夯實制度基礎。開通科創板和試點註冊制是深化以信息披露為中心、讓各市場主體歸位盡責的“引領性改革”，是我國資本市場法治化、市場化、規範化、國際化的“進行曲”。



期待通過開通科創板和試點註冊制，完善制度體系，暢通市場機制，構建起更加完善的多層次市場體系，實現不同市場板塊之間相互配合、相互貫通、互為一體的格局；解決好政府與市場的關係問題，既保障政府依法監管、執法部門嚴格執法，又保障市場主體活力競相迸發；讓不同類型、不同規模、不同發展階段的企業都有可參與的市場板塊，讓企業在市場中優勝劣汰；實現我國資本市場與境外市場的深度互聯互通，讓所有合法市場主體在中國資本市場依法享有國民待遇。



科創板開板已經越來越近了，所有市場參與者應一起努力，共同打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的高水平資本市場。當此之時，大家看待和參與科創板，既要有進取心，也要有平常心。



來源：經濟日報 作者：董少鵬

