共享汽車怎樣避免“出局”？

中評社北京6月14日電／近年來，眾多資本進入共享汽車領域，但平台數量和規模快速擴張卻導致行業洗牌加劇，有些共享汽車平台陸續出局，甚至有的平台因經營困境多次被合作夥伴起訴凍結資產。



經濟日報發表財經評論人馮海寧文章表示，共享經濟有利於盤活線下社會資源，又能方便公眾生活，還能助推經濟增長。但從實際情況看，以共享單車、共享汽車為代表的共享經濟發展狀況並不那麼理想，部分先行者已經出局，尚未出局者也面臨較大的成本和盈利壓力。雖說共享單車、共享汽車是新生事物，相關運營和監管經驗需要在實踐中積累，但瘋狂“燒錢”、過度投放、押金難退等問題確實不該出現，有關工作需要做在前面。



文章分析，部分共享汽車平台出局，對新入局者、監管者和用戶都是一種警示。那麼，新入局者該吸取什麼樣的教訓呢？



首先，應該“燒錢”有度。從共享單車到共享汽車，都是從瘋狂“燒錢”開始的，雖然這種做法能夠搶占市場地盤，但弊端卻不少。比如，過度補貼用戶有可能形成補貼依賴，一旦取消補貼，共享汽車使用率就會下降。再如，大肆“燒錢”會造成企業成本增加，收入又難以支撐成本，運營就難以持續。



其次，車輛投放要有度。有分析預測，2025年中國分時租賃汽車將達60萬輛，未來中國共享出行將達到每天3700萬人次。運營企業必須理性看待這種預測，因為預測存在不確定性，預測結果與實際情況未必吻合。如果投放量過大，不僅運營成本高損耗大，而且面臨城市治理風險。



第三，定價要合理，服務要完善。共享汽車只有定價合理，與所在城市居民人均收入相適應，才能吸引用戶。一些平台因車輛成本較高，導致用車價格偏高，用戶不斷減少，不得不退出市場。另外，充電、停車等服務也須不斷完善。



對於監管者來說，對新生事物持包容審慎態度並沒有錯。不過，對於某些突出問題尤其是損害用戶權益的違法違規行為絕不能“包容”。有關投訴顯示，一些共享汽車問題主要集中在計費混亂、押金難退、索賠繁瑣、商家推諉等方面。顯然，解決這些問題必須依靠嚴格監管。



文章最後說，《交通運輸新業態用戶資金管理辦法(試行)》已於6月1日起正式實施，能否落實到位還需觀察。從用戶角度看，一方面要摒棄不愛惜車輛、亂停亂放、拒絕處理違章甚至惡意破壞等行為，否則就會付出代價；另一方面，用戶選擇共享汽車時需要擦亮眼睛，盡可能選擇信譽好的品牌。

