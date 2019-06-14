高質量共建“一帶一路”迎來歷史性機遇

中評社北京6月14日電／“一帶一路”建設成績斐然，碩果累累，已經成為當今世界廣泛參與國際合作的平台和廣受歡迎的國際公共產品。“六廊六路多國多港”的互聯互通架構基本形成，一大批合作項目落地生根，在“五通”方面也取得了豐碩成果。



經濟日報發表記者肖偉評論文章分析，當前，世界經濟格局深度調整，發達經濟體和廣大發展中國家的合作願望都在增強，區域合作動力增強，中國經濟發展穩中有進，這些都為共建“一帶一路”向高質量發展轉變提供了歷史性機遇。



第一，世界處於百年未有之大變局，為“一帶一路”合作提供了新機遇。世界處於大發展、大變革、大調整時期，無論是經濟復甦緩慢的發達經濟體，還是快速發展的新興經濟體，謀求經濟發展成為共同的目標。世界經濟危機表明，西方的經濟發展模式存在自身難以克服的缺陷，謀求新的經濟發展理念和經濟發展動力成為國際社會的共同願望。



第二，儘管單邊主義和貿易保護主義抬頭，但區域合作與發展的願望和動力依然強勁，為共建“一帶一路”向高質量發展轉變提供了機遇。



第三，“一帶一路”倡議與聯合國2030年可持續發展目標高度契合，為“一帶一路”建設帶來機遇。“一帶一路”建設得到聯合國的支持，“一帶一路”倡議已經被納入二十國集團、亞太經合組織、上合組織等主要國際機制成果文件，成為推動地區和平與發展的重要途徑，成為推動實現聯合國2030年可持續發展目標的重要平台。



第四，“一帶一路”建設寫進《中國共產黨章程》、“十三五”規劃綱要和《政府工作報告》。中國堅定推進新一輪改革開放，統籌利用國內國際兩個市場和國內國際兩種資源，為共建“一帶一路”向高質量發展轉變奠定基礎。



第五，“一帶一路”建設的投融資機制已經建立。以亞投行、絲路基金為基礎，吸引發達國家基金、區域基金和國別基金參與，形成“一帶一路”金融支持的網絡體系，為“一帶一路”合作可持續投融資奠定基礎。



文章指出，推動共建“一帶一路”向高質量發展轉變，是未來發展的一個根本性的思路，對此需把握好四個重點：要秉持共商共建共享原則，倡導多邊主義；要堅持開放、綠色、廉潔理念；要努力實現高標準、惠民生、可持續的目標；要堅持以人民為中心的發展思想，聚焦消除貧困、增加就業、改善民生。讓共建“一帶一路”成果更好惠及全體人民，為當地經濟社會發展作出實實在在的貢獻。



