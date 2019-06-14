大華網路報：柯文哲欲在兩岸關係直追國民黨

柯文哲 中評社香港6月14日電／在陸委會表明“不樂見”地方政府組團前往福建參加本月舉行的海峽論壇後，台北市政府仍決定委派副市長鄧家基率團前往，而台北市長柯文哲本人也將於下個月率團前往上海出席雙城論壇。大華網路報今天專欄文章指出，由此可見很有可能角逐大選的柯文哲高度重視兩岸關係，這無疑是因蔡英文執政後兩岸關係緊張，違背主流民意期待。



如果柯文哲無志於大選，他也就不必然要在當前蔡英文、民進黨政府刻意鼓動兩岸對抗氣氛，以及首度表明強烈排斥海峽論壇的形勢下，仍然決定派遣副手與會，並將親自率團至上海，藉此顯襯他有能力和大陸交往，而蔡與民進黨則只會和大陸對抗。顯然柯文哲明確認知兩岸關係良窳攸關台灣的生存和發展，這與高雄市長韓國瑜為角逐大選而提出“台灣安全、人民有錢”口號一樣，都迥異於蔡英文一味“聯美抗中”。



去年十一月九合一選舉中，蔡英文宣稱票投國民黨即投給“親中政黨”，但是選民拒絕接受此種“老梗”蠱惑，仍然支持國民黨候選人贏得多數席次。因而當選的縣市長都深知處理好自己縣市與大陸的關係，有助於民眾獲利。於是在十二月，澎湖縣長賴峰偉率先訪問了北京，向對方提出澎湖所關注的民生和經濟議題，並獲正面回應。