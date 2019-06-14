大華網路報：請蔡英文不要被勝利沖昏了頭

中評社香港6月14日電／大華網路報今天“點評”專欄說，民進黨初選結果日昨出爐，結果完全不出人意料，蔡英文以35.67%大勝賴清德的27.48%。結果之所以不出人意料，因為蔡英文輸不起，因此動用各種手段，改變初選辦法，一再拖延初選，並加手機民調，直至其有勝算時進行初選。個人已多次預言此一結果，也指出賴清德在這一場遊戲中，連悲劇角色都不算，因為他演的根本是一出荒謬劇。



蔡英文打敗了賴清德，勝之不武，沒什麼值得道賀的，但現在分析賴清德的失敗，亦屬多餘，當前更值得關切的是蔡英文在打敗賴清德之後的情勢。現在最令人擔憂的是蔡英文被勝利沖昏了頭，忘其所以，以致禍及台灣。蔡英文如果被勝利沖昏了頭，她會忘記去年九合一大選的失敗，甚至於將這一次的勝利，解讀為民眾對她的再肯定。去年九合一大敗之時，蔡英文說自己是最應該改變的那個人，但最近這幾個月她卻反過來信心滿滿地強調過去推動的政績。換句話說，蔡英文並沒有真正的反省，反而將反改革的罪名送給反對她的人。



蔡英文如果被勝利沖昏了頭，她將用同樣的方法對付國民黨候選人以及任何反對她的人。她或許已發現，她儘管違背了所有民主的精神與原則來對付賴清德，但幾乎民進黨都和她站在同一陣線，甚至於社會也沒有什麼太大的反對壓力。她或許也發現，台灣社會太好欺騙了，只要用一些空洞的話語，就可以麻醉民眾。可以想見，未來這一年的選舉，蔡英文會自認為無需顧忌何謂民主精神與原則，因此無所不用其極，而在野黨也會全力反擊，最終，台灣社會將因為選舉而更加分裂。這一次的社會裂痕，與過去不同，因為涉及到民主的核心，使彼此失去信任。信任，是凝聚社會最根本的力量，一旦失去，樑倒柱毀都可能發生。不過，被勝利沖昏頭的蔡英文在乎的恐怕只是自己的政權而已。



專欄說，蔡英文如果被勝利沖昏了頭，她也可能用同樣的方法應對中國大陸。九合一大敗之後，蔡英文挑動與利用反中的情緒，為自己取得“辣台妹”的綽號。這是她的勝利方程式，在接下來的大選過程中，她豈會放著這個勝利方程式而不用。現在又正逢中美矛盾加劇之時，對蔡英文來說，這是最佳的機會，既有美國的支持當靠山，自然敢對中國大陸大膽嗆聲。從年初開始，不少學者都擔心，一旦“國安”議題被拿來選舉操作，或許對民進黨有利，但“國家安全”反而受到傷害。也就是說，民進黨會利用兩岸議題，把台灣推動危險邊緣，再利用危險氣氛凝聚支持的力量。老實說，這就是玩火，如果焚燒起來，被燒的可不只是民進黨自己而已。



蔡英文心中或許正為初選勝利而興奮，但為了台灣，請不要被勝利沖昏了頭。