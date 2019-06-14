習近平會見印度總理莫迪

（來源：網絡） 中評社北京6月14日電／國家主席習近平13日在比什凱克會見印度總理莫迪。



習近平再次祝賀莫迪連任印度總理。習近平指出，中印是世界上僅有的兩個10億人口級別的新興市場國家，都處在快速發展的重要階段。中印兩國攜手合作，不僅能助力彼此發展，而且將為亞洲乃至世界和平、穩定、繁榮貢獻力量。我同總理先生去年在武漢舉行會晤，引領中印關係進入新階段。中方願同印方一道努力，持續推進中印更加緊密的發展夥伴關係。



習近平強調，雙方要堅持中印互為發展機遇、互不構成威脅的基本判斷，堅持深化互信、聚焦合作、妥處分歧，使中印關係成為促進兩國發展的更大正資產、正能量。要不斷拓展合作渠道，開展投資、產能、旅遊等方面合作，做大共同利益蛋糕，共同推動區域互聯互通，包括孟中印緬經濟走廊建設，更好實現合作發展、共同發展。要用好邊界問題特別代表會晤等機制，加強信任措施建設，保持兩國邊境地區的穩定。作為發展中國家和新興市場經濟體的重要代表，中印雙方要共同維護自由貿易和多邊主義，維護發展中國家正當發展權利。



莫迪表示，感謝習近平主席再次祝賀我連任印度總理。去年我同習主席在武漢的會晤非常成功，推動印中關係得到新的發展。印方願同中方密切高層交往，加強戰略溝通，在廣泛領域推進雙邊關係，拓展兩國合作新領域，妥善處理好兩國間分歧。印中雙方要共同規劃好明年兩國建交70周年紀念活動，增進兩國人文交流。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。



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