國民黨敲定初選民調　排除挺韓機構

國民黨13日確定挑選5家民調執行機構，並確定執行時間將從7月8日至14日止。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電／中國國民黨中央下午邀請5位爭取2020提名的參選人陣營代表召開“總統”提名初選民調協調會。會中除了確定挑選5家民調執行機構，並確定執行時間將從7月8日至14日，每晚6點至9點30分，初步規劃每晚要做450份樣本，最後一天則是300份，總計3000份，預定15日中午公布民調結果，提報17日中常會通過。



13日民調公司的決定，採“投票”多數決，最後投票出來執行“總統”初選的五家民調公司，分別是全國公信力、TVBS、聯合報、世新及全方位，艾普羅遭到封殺未入選。



由於5個參選陣營認為他黨對比民調的電訪先後順序，會影響受訪者選擇，組發會主委李哲華說，因此針對韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋等5位參選人在對比式民調訪問時，每一通電訪會依電腦隨機選取方式決定先後順序。



有關民調執行期間相關規定，文傳會主委程美華表示，各參選人陣營不能宣傳、影響民調的真實性及正確性，也不能有同時進行電話拜票或電話民調的作為，而且各陣營不能將在執行電訪現場所觀察到的結果對外露出。



兩天前的參選座談會，鴻海董事長郭台銘要求撤換中天電視台轉播國政願景發表會，開罵50分鐘最後仍是由中天轉播；今天協調會討論執行民調的五家民調公司，郭台銘陣營合縱連橫，最後旺中集團的艾普羅民調公司被封殺。郭、韓二度交手，郭扳回一城。



因郭、韓雙方各有堅持，最後又採投票，投票結果支持對比先和互比先的票數是三比二，但此時換到黨中央和民調執行小組出面打圓場，建議採“折衷方案”，也就是先問互比和先問對比的題型各佔“一半”，在爭議不休的情況下，最後參選陣營妥協同意採折衷方案。郭、韓這回合打平。