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美國白宮新聞秘書桑德斯將離職
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2019-06-14 09:10:03
這是3月11日拍攝的薩拉·桑德斯在美國華盛頓出席記者會的資料照片。（圖片來源：新華網）
中評社北京6月14日電／美國總統特朗普13日說，白宮新聞秘書薩拉·桑德斯將於本月底離職。
特朗普當天在社交媒體上說，桑德斯將於本月底離開白宮，回到家鄉阿肯色州。特朗普表示，桑德斯是一個特別的人，有著非凡的才能，希望她競選阿肯色州州長。
桑德斯現年36歲，2016年美國大選期間加入特朗普競選團隊，在特朗普成為總統後進入白宮新聞辦公室，並於2017年7月接替肖恩·斯派塞成為白宮新聞秘書。
（來源：新華網）
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