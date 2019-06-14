富權：蔡英文勝出初選後的態勢走向初析

中評社香港6月14日電／由於民調作業順利，五家民調公司都能採集到足夠的有效樣本，民進黨中央昨午提早提前宣佈民調作業結果。正如筆者此前分析，蔡英文勝出的機率較大。而民進黨中央昨午公佈的具體數據是，蔡英文以百分之三十五點六七勝出，賴清德獲百分之二十七點四八支持，蔡英文大勝賴清德八點二個百分點，蔡英文將代表民進黨爭取“二零二零”連任“總統”。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，蔡英文之所以能在原先民調遠低於賴清德的情況下，“彎道超車逆轉勝”，除了是筆者昨日分析的幾個主要原因之外，還有一個很重要的現象，就是二十歲至三十九歲的年輕層支持蔡英文。其中在二十至二十九歲，蔡英文大贏賴清德二十四點八個百分點，三十至三十九歲也大贏賴清德十五點三個百分點。



這個現象，將左右明年一月“總統”大選的選情，尤其是將會從不同角度衝擊柯文哲和韓國瑜的選情。也正因為如此，蔡英文不但是堅持要在民調作業中納入手機民調，及要以韓國瑜、柯文哲為民調對比對象。



柯文哲之所以一直在猶豫觀望，就是要“睇定先”，觀察藍綠兩黨是提名何人出戰，能否促成“棄保效應”。如果民進黨是提名賴清德，柯文哲就將能爭取到民進黨支持者中的青年人。但現在是蔡英文出線，看來這個計劃將會泡湯。



實際上，就連柯文哲自己也知道，長期以來他在年輕人部分的票源與蔡英文高度重疊，因而他曾說過，“蔡英文的支持者與我的支持者重疊性比較高”。而蔡英文在享盡“同性婚姻”等年輕人議題“紅利”之後，今後將會緊緊抓住“香港事件”等議題，並設法將其效應最大程度地發酵，可能會比柯文哲較為穩健的兩岸政策，更能吸聚“天然獨”的激進年輕人。再加上蔡英文有執政優勢，表述、議題掌握度及能見度有助凝聚年輕人，因此柯文哲的“棄保”策略，在蔡英文身上將討不到任何便宜。



但天無絕人之路。在韓國瑜這部份，柯文哲卻仍有尋求“棄保效應”的機會。實際上，本來在人們的認知中，韓國瑜在年輕人群體中的支持度就不高，遠低於柯文哲。尤其是在韓國瑜的兩場聲勢巨大的造勢活動中，人們都發現，參與者都是年齡偏大及深藍的，雖然也有若干年輕人，但所佔比例不高。而且兩場活動的參與者竟然幾乎都是同一群人，因而被名筆形容為“流寇長征”，亦即是“同溫層取暖”，這個基本盤已經固化，難以開拓擴大，因而相信緊接著舉辦的幾場大型造勢活動，也是“來來去去這班人”。這也正是為何韓國瑜的聲勢很大，但其民調卻未能上升，甚至下跌的重要原因。而民進黨今次民調作業顯示的實況，也證實了這一點。因此，倘國民黨是提名韓國瑜，柯文哲雖然失去在民進黨支持者中“挖票”的機會，但卻仍然掌握著這一個向國民黨支持者爭奪年輕人的機會。因而估計，柯文哲還是將會出來參選。