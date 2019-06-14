極限巷戰突入　直擊武警特戰“魔鬼周”

中評社北京6月14日電／6月13日，武警廣東省總隊第二季度“魔鬼周”極限訓練(深圳片區)進行到第二天。來自武警深圳支隊、惠州支隊、東莞支隊的百餘名特戰隊員在演練場上相互比拼，激烈角逐。



“身體狀態好的情況下拼的是戰術和日常的訓練，但當身體達到體能極限的情況下，比拼的便是意志。任戰鬥隨時都會打響，歹徒不會在你們處於最佳狀態時發起攻擊，所以即便在最疲憊的時候也要做好隨時戰鬥的準備。”



一天的訓練在7公里武裝越野後的射擊對抗中展開，“特戰隊員要負重不少於30公斤，奔襲7公里後到達規定地域展開射擊對抗，規定時間內“消滅”對手即為勝利。”巷戰戰術研究、獨立房突入射擊，充分貼近城市反恐實戰，既考驗隊員射擊水平又鍛煉小組內部的協同配合能力。



據此次“魔鬼周”訓練指揮員——武警深圳支隊副支隊長包應配介紹：極限訓練開始的第二天，就要將特戰隊員帶入體能快速消耗期，讓隊員們在意志上承受更大的考驗。加之天氣陰晴不定，悶熱潮濕，更增加了訓練的難度。但這樣的訓練更貼近實戰、更能鍛煉隊員實戰既能，極限練兵就是要克服困難，突破極限！



“今天訓練不拼命，明天打起仗來就要丟命。”據了解，特戰隊員在當日的訓練中完成了7公里武裝奔襲、對抗性射擊訓練及極限體能等課目的訓練!特戰隊員鬥志昂揚、精神振奮，經受住了體能、作風和意志的綜合考驗，處突反恐能力得到有效提升。



來源：環球網

