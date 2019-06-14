土耳其稱購買俄制防空系統“木已成舟”

土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安12日確認，土耳其已經購買俄羅斯S－400型防空系統。（圖片來源：網絡） 中評社北京6月14日電／土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安12日確認，土耳其已經購買俄羅斯S－400型防空系統。



埃爾多安說，如果美國把土耳其“踢出”F－35型戰機項目，土方將討要說法。他同時向敘利亞庫爾德武裝示硬，說可能對這一美軍盟友發起夜間突襲。



【等待交付】



埃爾多安當天在正義與發展黨召開的會議上宣布，土耳其已經購買S－400系統，預期下月交付。



他說：“聽好了，我不是說土耳其將購買S－400系統，而是說我們已經購買這一系統。這已是既成事實。”



在他看來，S－400系統不是進攻、而是防禦系統。“土耳其難道不能採取必要手段保衛國家嗎？”



作為北大西洋公約組織成員國，土耳其購買S－400系統招致北約和美國反對。北約和美國聲稱這種俄制防空系統無法融入北約裝備體系；S－400系統配備的雷達系統一旦獲得與F－35相關數據，能追蹤這種具備隱身性能的戰機。



【討要說法】



美國代理國防部長帕特裡克·沙納漢6日致信土耳其國防部長胡盧西·阿卡爾，說美國以7月31日為限，要求土方終止購買S－400系統，否則土方將不得繼續參與F－35項目。



阿卡爾12日指認信件內容不符合北約精神，說將在今後數天內回應。