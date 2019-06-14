大華網路報：不擇手段“博歹筊”

中評社香港6月14日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，小英黨內初選贏了賴清德，這個結果，以這幾個月的發展來看，其實已經不會太出人意表，簡直可以說是後者宿命的最後呈現了。相對的，小英算是暫時免掉接下來半年多“跛鴨”“總統”坐冷板凳看戲的命運；不過能不能爭取到夠多的選票，幫民進黨政權苟延殘喘，當然還是阿婆生子，難如登天。不要說過去四年倒行逆施所留下來的民怨，光這場黨內初選所累積的新仇舊恨，相信便已難以弭平了。



眾所周知，這場黨內初選是小英“博歹筊”的結果。從一開始講好的初選時間、流程，在競爭對手登記之後，馬上被黨中央給沒收。表面上說是要協調，實際上卻是軟硬兼施、以拖待變。最後，連遊戲規則都給改了，人家“立委”初選，只限市話，沒有手機；輪到“總統”初選，硬生生加上了手機市調，既增加拖延時間的題材，也改變了遊戲的範圍與可能的結果。這不是“博歹筊”，是什麼？



專欄說，這個過程，證明了小英為著連任，可以不擇手段。先是從對手登記之後，黨中央急著“量身訂作”，以協調之名，行壓迫就範之實；接著，各派系也開始表態比賽，懾於現實權力，紛紛向小英輸誠；連和對手有“暗盤”的花媽，也很識相地選了邊站，做出切割。幾個月拖下來，賴功德不只是做了白工，眼睜睜看著對手“整碗捧去”，甚至還真的做了“功德”，讓小英有機會收割各派系的效忠。誰叫你不是黨中央？只能說是賴功德的宿命了。



當然，這也算是勝利嗎？可想而知，輸掉的即使不敢再公然反對，也不可能寄望他們全力輔選。所以小英也不必高興得太早！倒是接下來，不管什麼顏色，要跟小英爭天下的，真的都要提防“唯女子與小人難養也”的可能花招。隨便說吧！為什麼人家不計代價，非要用一個“失敗者聯盟”的成員，去擔任“中選會”的主委？中間的對價關係，將會是什麼？只要想到這裡，選民們恐怕都要不寒而慄了！以前陳水扁的兩顆子彈，到現在十五年了，都還是懸案；希望明年的大選，不會在歷史上，又留下什麼懸案吧？