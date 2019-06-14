高質量落實政法領域全面深化改革各項任務

（來源：網絡） 中評社北京6月14日電／中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨13日主持召開中央政法委員會全體會議暨中央司法體制改革領導小組專題會議，深入學習習近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議和中央全面深化改革委員會會議上的重要講話精神，研究貫徹落實意見。



郭聲琨指出，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大部署。要緊密結合政法工作和隊伍建設實際，扎實推進主題教育，準確把握“守初心、擔使命，找差距、抓落實”總要求，自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐，錘煉忠誠乾淨擔當的政治品格，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，更加自覺地踐行黨的初心和使命，更加奮發有為地推動政法事業發展進步。



郭聲琨強調，今年是政法領域全面深化改革系統推進的關鍵一年，要按照以習近平同志為核心的黨中央決策部署，重點抓好事關政法工作根本性全局性制度性、事關人民群眾獲得感幸福感安全感、事關發展穩定大局的改革任務落實，堅定不移將改革推向深入。要強化責任擔當，力戒形式主義，真正將實際問題是否解決、人民群眾是否滿意、執法司法公信力是否提升作為重要標尺，以釘釘子精神推動各項任務落地見效。



趙克志、張軍出席會議。



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