在韓滯留半年以上　中國公民每月要交醫保費

韓國國民健康保險（圖片來源：海外網） 中評社北京6月14日電／據韓聯社13日報道，韓國健康保險公團當天表示，根據《國民健康保險法（修訂案）》，從7月16日起，在韓國滯留6個月以上的外國人（包括旅外韓國公民）要義務加入國民健康保險（即韓國醫保），每月需繳納11.31萬韓元（約合人民幣660元）以上醫保費，外國留學生繳納金額約為5.65萬韓元（約合人民幣330元）。



韓國健康保險公團方面預測，參保對象約為40萬人。其中，留學生根據在韓收入和財產情況，可享受最多50%的優惠。不過，韓國紐西斯通訊社指出，相比留學生之前一年11萬韓元（約合人民幣640元）的醫保費用，新規實行後，他們的負擔要增加5倍多。



而且，需要注意的是，欠繳醫保費者將無法享受醫保待遇，並將在申請簽證延期時受限。



韓聯社稱，此前外國居民參保非義務事項，導致部分外國人在韓享受高額醫療補貼後隨即出境等“騙保”問題發生。



根據韓國2018年12月18日實施的新方案，在韓國居住6個月以上的外國人必須加入醫保，外國留學生和結婚移民者也須在入境後立即參保。如果入境6個月里連續離境超過30天，則需在再入境滿6個月後參保，參保後連續30天離境時將喪失醫保資格。



此前，強制要求外國人繳納健康保險費一事，曾引發韓國留學生群體與部分教師的不滿，甚至有人在青瓦台官網發起請願。他們的擔憂與批評主要包括：新醫保繳費負擔過高，且優惠內容不實際；新規出台前未充分聽取社會意見；不參保簽證延期將受影響，或刺激非法滯留人員增加等等。



（來源：海外網）