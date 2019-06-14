綠初選民調蔡大勝賴韓柯　扁：打死也不相信

對於民進黨初選民調，蔡英文不僅贏賴清德，還勝韓國瑜、柯文哲，對此，陳水扁在臉書提出質疑。(照片：“陳水扁新勇哥物語”臉書) 中評社台北6月14日電／民進黨初選民調13日揭曉，蔡英文不僅贏對手前“行政院長”賴清德，還勝中國國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲。對此，陳水扁在臉書發文直嗆，“蔡英文不只逆轉勝，還所向無敵分別大贏賴清德8.2%、韓國瑜11%、柯文哲13%，您相信嗎？陳水扁打死也不相信。”他強調，這絕對是抽樣題庫提供者中央黨部的母體出了問題，去年1124縣市長選前民調與投票結果已有出入，還是經人動了手腳？



民進黨13日公布2020初選對比式民調結果，蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德則是27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



陳水扁指出，他“立委”時代就有自己的民調中心，加上各二次市長與“總統”選舉，對民調不敢說是專家，至少也有將近30年經驗。從未看過五家民調結果是從一個模子印出來，高低差都是2，蔡英文34～36、賴清德26～28、韓國瑜23～25、柯文哲21～23。



以下為“陳水扁新勇哥物語”臉書全文：



民進黨2020“總統”初選全民調出爐，蔡英文不只逆轉勝，還所向無敵分別大贏賴清德8.2%、韓國瑜11%、柯文哲13%，您相信嗎？陳水扁打死也不相信。陳水扁從“立委”時代就有自己的民調中心，加上各二次市長與“總統”選舉，對民調不敢說是專家，至少也有將近30年經驗。從未看過五家民調結果是從一個模子印出來，高低差都是2，蔡英文34～36、賴清德26～28、韓國瑜23～25、柯文哲21～23。這絕對是抽樣題庫提供者中央黨部的母體出了問題，去年1124縣市長選前民調與投票結果已有出入，還是經人動了手腳？如果蔡英文贏了裡子又贏了面子是真的，賴韓柯三位強棒全是蔡踩在腳底下的敗將，全民調結果是否就可以宣佈蔡英文當選2020“總統”！？大家也不用那麼辛苦助選拉票，我們可以天天遊山玩水去了！因為不必擔心2020被國民黨奪回政權去簽“和平”為名的“投降協議”，還要跟著香港去“反送中”；當然“兩岸一家親”也不用煩腦會惡夢成真。而去年1124“討厭民進黨”“教訓蔡英文”的選民更應反省懺悔，並從屏東枋山一路跪到台北“總統府”，親自跟蔡英文認錯道歉，害死蔡英文16年黨齡只幹了8年半的主席！？初選結束會是分裂開始的夢魘嗎？！