滬倫通啟動在即　中英金融合作迎里程碑

中評社北京6月14日電／滬倫通正在成為中英金融合作歷程中的一個重要節點。6月12日，倫敦證券交易所正式宣布滬倫通所有啟動準備工作已經完成。6月13日，倫敦證券交易所集團首席執行官David SCHWIMMER在第十一屆陸家嘴論壇第三場全體大會上透露，“目前，滬倫通的監管框架已經做好，跨境規則也已經確認，滬倫通很快就要啟動。”



滬倫通作為中英金融合作的重要成果，也是上海金融市場國際化發展的重大舉措。通過滬倫通，以CDR（中國存托憑證）的方式，中國國內的投資者可以交易國外的股票；另一方面，中國在上海上市的股票通過發行GDR（全球存托憑證），也可以在倫敦證交所上市，“這將有力推動中國資本市場持續開放，讓國際投資者從中國市場的增長中獲益，也讓英國的上市公司更好地獲得中國投資者的融資。”David SCHWIMMER在會上表示。



當前，建設上海國際金融中心，已經成為一項重大國家戰略。今年1月，中國人民銀行等八部門聯合印發了《上海國際金融中心建設行動計劃（2018－2020）》。《計劃》提出，到2020年，上海基本確立以人民幣產品為主導、具有較強金融資源配置能力和輻射能力的全球性金融市場地位，基本形成公平法治、創新高效、透明開放的金融服務體系，基本建成與我國經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心，邁入全球金融中心前列。



中共中央政治局委員、上海市委書記李強在出席第十一屆陸家嘴論壇時表示，按照既定目標，到2020年，上海要基本建成與中國經濟實力及人民幣國際地位相適應的國際金融中心，現在已經到了最後的衝刺階段。



倫敦長期以來都是世界金融中心城市，也被稱作全球金融科技之都，創新發展優勢明顯。



今年3月，上海市市長應勇在會見英國倫敦金融城市長艾思林率領的代表團一行時說，金融是上海重要的支柱產業，也是城市的核心功能。上海與倫敦金融城建立友好交流關係20多年來，合作交流密切。當前，上海正加快建設國際金融中心，不斷完善多層次金融市場體系，持續吸引金融機構落戶，並著力優化金融發展環境，設立了中國首家也是唯一的一家金融法院。在上海“擴大開放100條”中，金融業擴大開放也是重要內容。倫敦是國際著名的金融中心，在環境營造、人才培養、推動創新等很多方面，都值得上海認真學習借鑒。

