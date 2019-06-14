日韓隔閡明顯　兩國民眾就韓勞工案分歧嚴重

日韓兩國民眾就韓勞工案分歧嚴重（圖片來源：網絡） 中評社北京6月14日電／據日本共同社報道，6月12日，日本民間非營利團體“言論NPO”與韓國智庫“東亞研究院”，公布了5至6月在日韓兩國分別以約1000人為對象實施的輿論調查結果。結果顯示，關於原被征勞工訴訟案中勒令日本企業賠償的韓國最高法院判決，兩國民眾分歧嚴重，凸顯日韓間的隔閡變得明顯。



據報道，調查結果顯示，日本58.7%的受訪者對上述判決持否定觀點，認為“不予肯定”，而韓國75.5%的受訪者稱“予以肯定”，兩國間的隔閡變得明顯。



有關勞工問題的解決方法，日本受訪者回答中最多的“不知道”占28.4%，其次的設置有第三國委員參與的仲裁委員會和向國際法院（ICJ）提起訴訟占到22.2%。韓國58.1%的受訪者回答稱日企應根據判決進行賠償。



報道稱，對韓國抱有良好印象的日本受訪者占20%，為2013年調查開始以來最低。相反，對日本印象良好的韓國受訪者則達到歷史最高的31.7%，理由多為“日本人親切且誠實”、“日本是生活水平較高的發達國家”等。



兩國均有超過六成的受訪者認為，目前的日韓關係不好。韓國70.8%的受訪者認為應努力改善，而做出相同回答的日本受訪者僅為40.2%。



調查結果顯示，圍繞韓國海軍對日本自衛隊飛機照射火控雷達的問題，日韓兩國分別有62.9%和61.9%的受訪者認為，本國政府的主張正確。



據在東京出席記者會的言論NPO代表工藤泰志分析稱，勞工問題和雷達照射直接導致日本對韓感情惡化。他指出：“（兩國）政府應當切實理解國民希望努力改善關係的意願。”



（來源：中國新聞網）