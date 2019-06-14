李克強：進一步提升“雙創”水平穩就業

中評社北京6月14日電／6月13日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在浙江杭州出席2019年全國大眾創業萬眾創新活動周，並發表重要講話。



李克強說，這次出席“雙創”活動周，欣喜看到一群群意氣風發的創業者、一批批奇思妙想的創新產品，真切感受到撲面而來的“雙創”活力。宋代詩人描繪六月西湖“接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅”，這也可以說是今天大眾創業萬眾創新鋪天蓋地、異彩紛呈、展現無限生機的生動寫照。



李克強指出，大眾創業萬眾創新實質是通過改革解放和發展生產力，調動億萬市場主體積極性和社會創造活力，更大限度激發每個人的潛能潛質。近年來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國經濟保持平穩運行。雖然當前面臨複雜嚴峻的國內外形勢，但中國經濟有韌性，韌性植根於近14億人的勤勞與創造，“雙創”是個重要支撐，依靠更大激發市場主體活力和社會創造力，可以頂住經濟下行壓力，保持中國經濟長期向好的基本面。



李克強說，“雙創”有力支撐著就業。就業是最大民生，“雙創”為我國豐富的人力資源特別是年輕人打開了廣闊就業空間，有利於促進比較充分的就業，讓每個家庭有安身立命之本。各級政府要深化“放管服”改革，優化營商環境，進一步落實更大規模減稅降費政策措施，讓創業創新者按照市場規則公平競爭、輕裝上陣，為“雙創”提供良好的成長空間。



李克強指出，“雙創”是創新發展的重要抓手。中國經濟發展到今天，必須加快新舊動能轉換。“雙創”聚眾智、匯眾力，利用“互聯網＋”平台，促進了新動能加快成長，這是中國未來發展的巨大潛力所在。要鼓勵創投、風投基金為“雙創”加油助力。“雙創”還可拓展社會縱向流動通道，為更多人尤其是“草根”創業者提供發展平台，使他們通過拼搏實現人生價值，創造社會財富，這有利於實現機會公平，推進市場繁榮。要推動“雙創”提升質量，創業創新者要弘揚企業家精神、工匠精神、專業精神，腳踏實地，從細微處做起，追求卓越，把精妙創意變成現實，以受消費者歡迎的產品和服務贏得市場，推動高質量發展。



李克強還來到“雙創”主題展區，走向一個個展台，觀看大學生創新創業大賽優秀成果，詳細了解視聯網、數字化製造、海洋潮流能發電、人工飼料工廠化養蠶、生物醫藥等方面創新成果，與中外創客交流。對年輕創客提出的“我敢闖、我會創”，李克強表示肯定。他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入實施創新驅動發展戰略，匯聚起全社會創業創新的滾滾洪流，奮力推動國家發展，實現人民對美好生活的向往。



肖捷參加上述活動。萬鋼主持活動周啟動儀式。浙江省主要負責人在啟動儀式上發言。老中青三代10位創業創新者代表共同書寫大眾創業萬眾創新的“眾”字，正式啟動本次活動周。



（來源：新華網）